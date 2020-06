Kena Mobile lancia una nuova campagna promozionale rivolta ad alcuni ex clienti, proponendo l’offerta Kena 5,99 con 70 GB di Internet come winback. Vediamo cosa include e come attivarla se volete tornare all’operatore virtuale di TIM.

Kena Mobile propone Kena 5,99 anche come winback

Gli ex clienti Kena Mobile stanno iniziando a ricevere un SMS che propone di tornare all’operatore attraverso un PIN personalizzato, utile per attivare online l’offerta Kena 5,99. Normalmente quest’ultima risulta disponibile come operator attack, solo per coloro che richiedono la portabilità del numero da specifici operatori (tra i quali Iliad e alcuni virtuali, a eccezione di ho. Mobile, Fastweb, Tiscali, Coop Voce e Very Mobile): tramite questo PIN anche gli attuali clienti di questi ultimi potranno attivarla come winback.

Kena 5,99 include minuti illimitati di chiamate verso tutti i fissi e i mobili, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di Internet 4G (di cui 3 GB in 3G da usare in Europa) al costo di 5,99 euro al mese. Ecco il testo dell’SMS in arrivo ad alcuni ex clienti Kena Mobile:

“Torna in Kena! Per te 70GB (3GB EU), minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese. Attiva su kenamobile.it con PIN **** qui: kenamobile.it/offerta-pin entro il 10 Luglio 2020.”

Come attivare Kena 5,99

Se siete clienti Iliad o di altri operatori virtuali (con le esclusioni già citate) potete attivare Kena 5,99 liberamente come qualsiasi altra portabilità: potete farlo online sul sito web, da app Kena Mobile, presso i negozi autorizzati o chiamando l’assistenza clienti al numero 181. Se invece avete ricevuto l’SMS potete attivarla online seguendo il link qui sotto e digitando il codice PIN inviatovi tramite SMS. In entrambi i casi non è previsto né un contributo di attivazione né un costo per la SIM: per attivare Kena 5,99 dovrete solo pagare il primo mese dell’offerta.