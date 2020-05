Torniamo a parlare di New Edition in casa Huawei, la dicitura che segue i nuovi smartphone basati su modelli passati, rivisti e aggiornati; dopo aver visto Huawei P30 Lite New Edition, nel mese di maggio 2020 sarà il turno di Huawei P30 Pro New Edition.

Huawei P30 Pro New Edition presto disponibile con i servizi Google

Huawei P30 Pro è stato lanciato nel 2019, mentre quest’anno il colosso cinese ha già presentato il suo successore, Huawei P40 Pro: un dispositivo di altro livello, certo, ma senza la comodità dei servizi Google; ecco quindi che una versione aggiornata e migliorata di Huawei P30 Pro, ma con i servizi Google presenti, potrebbe riscuotere un certo successo.

Infatti, Huawei potrà proporre i servizi Google aggirando il ban, perché il nuovo smartphone si baserebbe su gran parte dell’hardware del dispositivo dello scorso anno, già passato all’accettazione di Google.

Huawei P30 Pro New Edition potrebbe contare su RAM e memoria interna maggiorata, oltre che una rivisitazione della fotocamera e forse una nuova colorazione; il nuovo smartphone è già apparso sul sito ufficiale di Huawei, che lo considera in alcuni bundle promozionali a partire dal 15 maggio 2020.

Considerando che Huawei P30 Pro si riesce a trovare online a prezzi vicini ai 500 Euro, sarà fondamentale capire su che fascia di prezzo si posizionerà Huawei P30 Pro New Edition; al momento non ci sono indizi a riguardo.