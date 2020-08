La gestazione dei primi smartphone pieghevoli è stata lunga e travagliata, ma finalmente stiamo vedendo prodotti più maturi e pronti e, dopo che Samsung ha recentemente fatto la propria mossa con Samsung Galaxy Z Fold2 5G – senza dimenticare Samsung Galaxy Z Flip 5G –, c’è attesa per la risposta di Huawei col suo Huawei Mate X2.

In tempi non sospetti il produttore cinesi ha de facto confermato che la serie Mate 40 rispetterà la solita tabella di marcia, arrivando come previsto nel mese di settembre. Gli appassionati però stanno aspettando anche un altro modello: la nuova generazione dello smartphone pieghevole di Huawei.

Huawei Mate X2 pronto a cambiare verso

Lo scorso anno, con Huawei Mate Xs 5G, il produttore cinese aveva optato per un unico display di grandi dimensioni in grado di piegarsi verso l’esterno (out-folding) per assumere, da chiuso, fattezze non troppo dissimili da quelle di un comune smartphone.

La soluzione aveva raccolto diversi consensi, ma evidentemente non ha convinto fino in fondo, tanto che, per il modello di nuova generazione, Huawei avrebbe in mente un totale cambio di strategia.

Di Huawei Mate X2 e di questa indiscrezione nello specifico si era già parlato diversi mesi addietro, tuttavia adesso viene accreditata da fonti solitamente molto affidabili, vale a dire evleaks – al secolo Evan Blass – e Ross Young di DSCC.

Il primo ha twittato un elenco di nomi in codice di futuri modelli Huawei, con Huawei Mate X2, identificato come Teton, in cima alla lista. Il secondo ha aggiunto parecchia carne al fuoco: secondo Ross Young, Huawei Mate X2 adotterà un meccanismo di piegatura verso l’interno – à la Samsung – e per la produzione dei display Huawei si sarebbe affidata a BOE (già scelta per Huawei Mate 40 e Huawei Mate 40 Pro) e proprio a Samsung.

L’ultimo dettaglio potrebbe far storcere parecchio il naso: per Huawei Mate X2 dovrebbe essere usata la tecnologia CPI (Colorless polyimide), invece del nettamente più resistente UTG (ultra-thin glass) usato ad esempio su Samsung Galaxy Z Fold2 5G.

Nella speranza che quest’ultima indiscrezione venga smentita, Huawei Mate X2 rimane ancora avvolto nel mistero.

In copertina Huawei Mate Xs 5G