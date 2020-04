Assieme al lancio di HONOR 30, HONOR 30 Pro e HONOR 30 Pro+, quest’oggi viene presentato anche il processore HiSilicon Kirin 985. Questo si pone in mezzo al Kirin 820 e Kirin 990 5G, ed è munito di supporto alla connettività 5G.

Specifiche di HiSilicon Kirin 985

Kirin 985 ha tutte le carte in regola per mostrarsi come un SoC di fascia alta, sebbene manchi di quella spinta in più di cui invece gode Kirin 990 5G. Il nuovo SoC è basato su processo produttivo a 7 nm e supporta le reti 2G/3G/4G e ovviamente 5G in modalità SA/NSA.

Il valore di velocità di connessione massima è pari a 1277 Mbps in download e 173 Mbps in upload, sensibilmente superiori a quelli offerti dal modem X55 integrato all’interno del Qualcomm Snapdragon 865. Velocità a parte, Huawei ha lavorato molto sull’ottimizzazione dei consumi del modem 5G, che sarebbe di 504 mA in fase di alto carico e di 291 mA in condizioni di basso carico.

Kirin 985 è caratterizzato da 8 core suddivisi in questo modo:

1 core Cortex-A76 con clock a 2.58 GHz;

3 core Cortex-A76 con clock a 2.4 GHz;

4 core Cortex-A55 con clock a 1.84 GHz.

Di fianco trova posto una GPU Mali-G77 con NPU (Neural Processor Unit) dual core e sistema di immagine ISP 5.0.

Benchmark HiSilicon Kirin 985

Dopo aver visto in dettaglio le caratteristiche tecniche del SoC presentato da Huawei, un benchmark AnTuTu ci permette di farci un’idea delle prestazioni del SoC se posto sotto sforzo. Però, prima di andare a vedere i numeri, ci teniamo a precisare che si tratta di test sintetici che non rispecchiano un utilizzo standard, da tutti i giorni, della CPU.

HiSilicon Kirin 985 ha ottenuto un punteggio pari a 386.045, di poco superiore a quello raggiunto dal Kirin 820. Andando a guardare in dettaglio le prestazioni del SoC, si scopre che ha raggiunto un punteggio pari a 122.531 nei testi relativi alla CPU, 131.623 per quanto riguarda la GPU, 69.180 punti per la gestione delle memorie e 62.711 punti nel settore UX.

Kirin 985 dovrebbe offrire prestazioni superiori al Kirin 820, sebbene quest’ultimo abbia superato il punteggio ottenuto dal Kirin 985 nel test relativo al carico sulla CPU. La cosa non ci sorprende più di tanto, soprattutto considerando l’alta probabilità che Huawei avrà modo di perfezionare le prestazioni del nuovo SoC tramite futuri aggiornamenti software.