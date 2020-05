Il team di ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, ha dato il via a una nuova campagna dedicata ad alcuni ex clienti e volta a convincerli a tornare attivando una delle varie offerte attualmente disponibili.

I clienti scelti dall’operatore per tale campagna vengono invitati a visitare il sito ufficiale per scoprire le varie offerte con portabilità del proprio numero, inclusa quella vantaggiosa che, dietro il pagamento mensile di un canone di 5,99 euro, mette loro a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 70 giga di traffico dati.

Ecco il testo dell’SMS con cui ho. Mobile informa gli ex clienti di questa opportunità:

Hai bisogno di Giga? Torna in ho.! Fino a 70 Giga a partire da 5,99 euro al mese, in più minuti e SMS illimitati. Vai su ho-mobile.it per scoprire tutte le offerte e attivare quella prevista per te direttamente da casa, la spedizione e’ gratuita! Costo della SIM 0.99 euro e costo di attivazione in base all’offerta.