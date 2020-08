Oltre al teaser su Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5, il colosso di Mountain View ha annunciato che Live Caption arriverà anche sui dispositivi Pixel più datati e funzionerà con le telefonate e le videochiamate. Google lancia inoltre nuove voci per le azioni di Google Assistant che supporterà presto tedesco, francese, spagnolo e italiano su Pixel 4 e 4a.

Live Caption con telefonate e videochiamate

Google Live Caption, che trascrive il parlato in tempo reale sul dispositivo, funzionerà anche con le videochiamate e chiamate vocali su Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4 e 4a.

Google non ha pubblicato un elenco completo di app compatibili, ma la didascalia live dovrebbe essere supportata come minimo da Google Duo e dall’ app Google Telefono, anche se la momento il servizio è disponibile solo in inglese. Il rollout della funzionalità non è indicato, ma potrebbe far parte delle patch di questo mese, essere una modifica sul lato server o un aggiornamento dell’app.

Nuove voci per le azioni di Google Assistant

Google ha introdotto le nuove voci in inglese americano femminile 3 e maschile 3 per le azioni di Google Assistant che rappresentano le opzioni di massima qualità per il dialetto fino ad oggi.

In precedenza gli sviluppatori di azioni hanno ottenuto voci di sintesi vocale utilizzabili in cinque dialetti (Cinese tradizionale maschile 2, inglese-indiano femminile 2, hindi femminile 2, hindi maschile 2, italiano femminile 2, italiano maschile 2 e indonesiano femminile 2).

Per gli utenti finali queste voci saranno più o meno differenti dalla voce generale impostata per le azioni di Google Assistant.

Il nuovo Google Assistant supporterà nuove lingue europee

Il nuovo Google Assistant supporterà presto quattro nuove lingue europee (tedesco, francese, spagnolo e italiano) e sarà in grado di elaborare il discorso a latenza quasi zero, offrire trascrizioni praticamente in tempo reale e funzionare anche offline, grazie all’introduzione di ulteriori 100 GB di modelli di riconoscimento automatico e comprensione della lingua.

La pagina dell’assistenza di Google recentemente aggiornata informa che il supporto per queste quattro lingue sarà presto disponibile.