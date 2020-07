Google Assistant, l’assistente virtuale del colosso di Mountain View nonché quello di riferimento per i dispositivi Android, ha tantissime funzioni utili – da quelle che hanno a che fare direttamente con lo smartphone a quelle legate al controllo della smart home – e altrettante potenzialità ancora inespresse ed è proprio da queste ultime che nasce l’interessante progetto di uno sviluppatore, che ha creato un timer per programmare i comandi dell’assistente vocale di Big G.

Google stessa offre una certa possibilità di programmazione dei comandi che Google Assistant deve eseguire attraverso le arcinote Routine, che tornano utili, ad esempio, proprio nel contesto delle smart home, per eseguire task concatenati e ricorrenti al verificarsi di una determinata condizione. Nel corso degli anni le Routine sono cresciute molto, tuttavia ci sono ancora grossi margini di miglioramento.

A dimostrazione di ciò, uno sviluppatore ha appena creato un tool (open source) che offre la possibilità di programmare i comandi di Google Assistant attraverso una sorta di timer. Il tool in questione si chiama proprio “Timer for Google Assistant” e più precisamente di chiedere all’assistente di Google di eseguire un determinato comando dopo o per un certo intervallo di tempo. Neanche a dirlo, il progetto sfrutta IFTTT, delle cui immense possibilità vi abbiamo parlato a più riprese.

Una volta impostato, il tool consente all’utente di impartire a Google Assistant comandi come “Hey Google, spegni la luce tra 10 minuti”, oppure “Hey Google, accendi il ventilatore per 25 minuti”. Nel caso dei comandi “di durata”, ne viene inviato uno subito e un altro al termine del periodo di tempo indicato. Tutto questo è reso possibile proprio dal ruolo di intermediazione svolto da IFTTT.

“Timer for Google Assistant” ha acceso la vostra curiosità e volete attivarlo subito? Qui di seguito trovate il link al progetto, con annesse istruzioni da seguire passo passo:

“Timer for Google Assistant” su GitHub

