Google Stadia continua a crescere e a migliorare giorno dopo giorno, cosa che viene confermata dal tanto atteso arrivo di PUBG e molto altro. In queste ore ci sono però interessanti novità per chi ha in mente di acquistare o ha già acquistato OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro e li vuole utilizzare per giocare a Google Stadia.

Google Stadia sbarca su OnePlus 8 e 8 Pro

Nonostante i due top di gamma Android non siano ancora presenti all’interno della lista di dispositivi compatibili con Google Stadia, i colleghi di 9to5google hanno notato che è possibile utilizzare gli smartphone del colosso cinese per giocare ai giochi presenti in catalogo. In queste ore quindi il servizio di gaming di Google diventa disponibile con le ultime fatiche di OnePlus, ovvero OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, in tutti i paesi in cui è disponibile Google Stadia.

Come installare l’update per il controller

Nel mentre, chi utilizza il sito stadia.com per lanciarsi in mille avventure direttamente sul web, sta iniziando a ricevere un messaggio circa la disponibilità di un aggiornamento del controller. Questo appare al centro della homescreen del sito, o direttamente in gioco non appena si connette il controller, e consiglia l’utente di accedere all’app mobile per scaricare l’update:

“Utilizza l’app mobile Stadia per connettere il controller al Wi-Fi e installare l’ultimo aggiornamento del controller.”

Purtroppo, ad oggi, sia su Android che su iOS, l’applicazione companion non permette di installare il nuovo firmware.

Per farlo è necessario forzare manualmente l’installazione resettando il controller tenendo premuti per 6 secondi i tasti Google Assistant e Cattura. A questo punto, dopo aver selezionato la rete Wi-Fi a cui connettersi e dopo aver inserito la password, l’aggiornamento verrà individuato, scaricato ed installato.

