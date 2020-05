Sono molti i progetti di Google a cui abbiamo dedicato righe in questo sito, alcuni hanno visto un proficuo utilizzo e altri sono spariti nel nulla; Project Soli, il progetto dedicato allo sviluppo di una tecnologia radar in grado di permettere il comando dei dispositivi senza toccarli, aveva fatto vedere di cosa era capace nei “vecchi” Google Pixel 4, ma a quanto pare sarà assente sui nuovi Google Pixel 5.

A dirlo è sempre il ben informato Stephen Hall su Twitter, il quale ha affermato come i Google Pixel 5 lasceranno dietro di loro hobby come Soli.

L’affermazione, trattata nel podcast Alphabet Scoop (dal minuto 56) tenuto dallo stesso Hall, arriverebbe da qualche non meglio specificata fonte; il ragionamento è presto detto: i Google Pixel 5 potrebbero rappresentare un nuovo inizio per Google, un inizio che sembra più un ritorno alle origini.

In yesterday's show, we also touched on some things we're hearing about Pixel 5 from sources — specifically that it will likely leave behind hobbies like Soli

— Stephen Hall (@hallstephenj) May 15, 2020