Stamattina vi parlavamo della possibilità di eliminare i luoghi dalla timeline di Google Maps, ora del fatto che la cronologia, per alcuni utenti, pare cancellare da sé mesi e anni.

Tale cronologia dei luoghi visitati di Google Maps, una sezione per certi versi un po’ inquietante, specie per i meno navigati, è la sede in cui l’applicazione di casa Big G ci lista i posti in cui siamo stati (con appresso lo smartphone, si capisce).

Accessibile con un click sull’icona del proprio profilo tramite app, toccando su “Spostamenti“, quindi “Luoghi”, tale sezione pare essere soggetta a un bug che, di recente, causa la scomparsa di varie registrazioni.

Lo segnalano diversi utenti sui forum di Google che, in accordo, indicano un periodo specifico a partire dal quale Google Maps avrebbe cancellato dalla cronologia vari luoghi visitati: maggio 2020.

Controllando attraverso Google Takeout, è stato tuttavia notato che tali luoghi sono ancora presenti e associati al proprio account. Ragion per cui si tratterebbe di un semplice problema riservato alla cronologia stessa dell’app.

Al momento Google non ha ancora fornito una dichiarazione ufficiale che spieghi la questione. Ma nell’attesa di ulteriori chiarimenti, fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se avete notato anomalie simili.