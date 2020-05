Google Maps è una delle applicazioni più utilizzate sugli smartphone, indipendentemente dal tipo di sistema operativo presente. L’app sviluppata da Google non solo viene costantemente aggiornata per mostrare le ultime novità in termini di esercizi commerciali, cambi di marcia e quant’altro, ma anche per rendere più semplice la navigazione e il suo utilizzo.

Novità Google Maps 10.41.2

In queste ore pare che Google stia attivando la possibilità di eliminare in blocco i luoghi salvati all’interno della timeline. Di questa funzione ne avevamo parlato ad inizio dicembre 2019, ma pare che il colosso di Mountain View sia riuscito solo ora a renderla funzionale e operativa.

Avviando l’app e tappando sull’icona del proprio profilo e poi sulla voce Timeline, è adesso possibile eliminare in serie tutti i luoghi che sono stati visitati e che non vogliamo più vederli apparire nella nostra cronologia. Attualmente la funzione sembra essere in fase di rollout per tutti gli utenti muniti della versione 10.41.2 di Google Maps.

Nuove icone su Google Maps

Un utente di Reddit ha scoperto una nuova funzione di Google Maps che potrebbe non rendere molto contento chi è solito utilizzare spesso l’applicazione di Google. Nello specifico il team di sviluppo di Google starebbe iniziando ad aggiungere alcune icone quadrate di fianco all’ubicazione di diversi esercizi commerciali come ristoranti.

Questi sono messaggi pubblicitari che non possono essere rimossi dall’utente e che appaiono mano mano che si naviga l’interfaccia dell’app. I terminali presenti in redazione non presentano questa novità, pertanto è probabile che sia attualmente in fase di rollout o che sia semplicemente un test condotto da Google su un numero ristretto di utenti.

Come aggiornare Google Maps

Le novità appena viste dipendono dalla presenza della versione 10.41.2 di Google Maps, sebbene quella specifica alle nuove icone sembra essere più legata ad un test A/B che altro. In ogni caso, la versione 10.41.2 di Google Maps è disponibile a tutti tappando il badge del Play Store qui in basso.