CoopVoce, il noto operatore virtuale che si appoggia alle rete TIM, dal prossimo primo giugno 2020, fino all’8 luglio seguente, ha in programma di lanciare due nuove offerte telefoniche. Si chiamano TOP 30 e EASY+; vediamo di che si tratta.

Le nuove CoopVoce TOP 30 e EASY+ nei dettagli

Nel catalogo di offerte CoopVoce ne stanno per arrivare di nuove, entrambe sotto i 10 euro, ma con differenze sostanziali.

TOP 30 costa 9 euro al mese e offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS e 30 GB di internet in 4G disponibile anche in roaming in UE.

Più economica CoopVoce EASY+ che, al prezzo di 5 euro al mese, mette a disposizione del cliente 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali, 300 SMS e 3 GB di internet in 4G, anche in tal caso disponibile in roaming UE.

Secondo quanto emerso, queste offerte telefoniche saranno attivabili dal prossimo primo giugno 2020 fino all’8 luglio, salvo eventuali proroghe, disponibili come al solito per i già clienti CoopVoce.

A parte il contributo d’attivazione una tantum necessario, di 9 euro, non c’è altro da segnalare al riguardo, solo pazientare qualche giorno per la disponibilità effettiva.