Sulla fascia dei 1000 Euro ci sono circa 5 smartphone top di gamma che sgomitano per accaparrarsi quanti più clienti possibile, parliamo di Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S20 Plus, iPhone 11 Pro, OnePlus 8 Pro e Xiaomi Mi 10 Pro. Cinque smartphone validi, chi più e chi meno, ma sul podio ci sono solo tre posti e a conquistarselo

iPhone 11 Pro

12 mpx, grandangolare, f/1.8, OIS, 1/2.55 1.4um;

12 mpx, ultra-grandangolare f/2.4, 120 gradi;

12 mpx, teleobiettivo 2x ottico, f/2.0, OIS;

Selfie camera 12-megapixels, f/2.2.

Huawei P40 Pro

50 mpx, grandangolare, f/1.9, OIS, 1/1,28’’, 1.22um;

40 mpx, ultra-grandangolare, f/1.8, 1/1,54’’;

12 mpx, teleobiettivo, 5x ottico, f/3.4;

Tof sensor;

selfie camera da 32 megapixel.

Samsung Galaxy S20 Plus

12 mpx, grandangolare, f/1.8, OIS, 1/1,76’’, 1.8um;

12 mpx, ultra-grandangolare, f/2.2, 120°;

64 mpx, f/2.0, OIS, 3x ottico;

DepthVision;

Selfie camera da 10 megapixel f/2.2.

A livello hardware sono molto diversi ma al tempo stesso tutti e tre ci hanno ricordato quanto sia importante la componente software. Ci sono pro e contro più o meno per tutti e tre gli smartphone che abbiamo messo a confronto, per cui sono tutti e tre allo stesso modo validi dal punto di vista fotografico. Se però vogliamo decretare un vincitore c’è uno smartphone in primis che riesce a distinguersi.

Huawei P40 Pro è infatti il miglior camera-phone di questo inizio 2020. È quello che si posiziona di fatto al primo posto sul podio e non solo per il suo hardware più all’avanguardia ma anche per una fedeltà maggiore alla realtà. Interessante anche il salto qualitativo fatto sul fronte video negli ultimi anni, lontano anni luce da quei video impastati e con eccessiva nitidezza di Huawei Mate 10 Pro.

Samsung Galaxy S20 Plus e Apple iPhone 11 Pro invece, pur con un hardware inferiore, spesso tirano fuori fotografie molto piacevoli, patinate, un loro pregio (ma anche difetto, in base alla prospettiva) è una calibrazione software molto calda e carica, che spesso differisce dalla realtà. Per completare la classifica inseriamo iPhone 11 Pro al secondo posto e Samsung Galaxy S20 Plus al terzo posto che può e deve migliorare soprattutto nella modalità notturna.