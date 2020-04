Alla fine sono arrivate anche da noi: Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G si aggiornano in Italia e ricevono le patch di sicurezza di aprile 2020 con i firmware G98xFXXU1ATCT. Andiamo a scoprire le novità e come aggiornare il vostro smartphone.

Le novità dell’aggiornamento di Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G

L’aggiornamento per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G raggiunge finalmente anche l’Italia con le patch di sicurezza di aprile 2020 e i miglioramenti per la fotocamera. Dopo un po’ di “confusione” nel rilascio di firmware differenti in base alla zona geografica, ecco le versioni G980FXXU1ATCT, G985FXXU1ATCT e G988BXXU1ATCT.

Oltre alle novità appena descritte non sembrano esserci grossi cambiamenti, con il changelog che parla solamente di generici bugfix e perfezionamenti a stabilità e prestazioni. Per quanto riguarda le patch di sicurezza di aprile 2020 troviamo la correzione di 14 vulnerabilità critiche di Android e 34 falle riferite alla personalizzazione Samsung.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G alle patch di aprile 2020

L’aggiornamento di aprile per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G è disponibile in Italia e dovrebbe risultare già installabile da tutti, sia sui dispositivi no brand sia su quelli degli operatori (Vodafone, TIM e Tre).

Per cercare l’update sul vostro smartphone non dovete fare altro che seguire il solito percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. L’aggiornamento non è troppo pesante (poco meno di 300 MB), ma vi consigliamo di scaricarlo sotto rete Wi-Fi.