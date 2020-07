Diversi gli aggiornamenti software che stanno coinvolgendo in queste ore altrettanti smartphone Android. Novità per Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 9, HONOR 20 e HONOR 20 Pro, Huawei P30 Lite, Huawei MediaPad T5 e MediaPad M5 Lite: ecco i dettagli.

I Samsung Galaxy S10 no brand si aggiornano in Italia

Dal nostro gruppo Facebook ci segnalano l’arrivo delle patch di sicurezza di luglio 2020 sui Samsung Galaxy S10 no brand commercializzati in Italia. Oltre alle patch l’aggiornamento porta delle correzioni ai bug e poco altro, fateci sapere nei commenti se doveste notare delle novità non segnalate dal changelog. Per i Samsung Galaxy S10 venduti tramite gli operatori come sempre servirà un po’ di pazienza in più.

Patch di luglio 2020 per i Samsung Galaxy Note 9

Si avvia a spegnere le candeline per la seconda volta il Samsung Galaxy Note 9, che in queste ore sta ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2020. Il rollout dell’aggiornamento contrassegnato dalla build N960FXXS6ETG1 è partito in Germania, e come per Galaxy S10 contiene le patch più recenti e poco altro. Informateci tramite i commenti nel caso in cui notaste movimenti nel vostro Samsung Galaxy Note 9 no brand.

Novità importanti per HONOR 20, HONOR 20 Pro e non solo

Diversi clienti europei di HONOR 20 e HONOR 20 Pro, in gran numero cechi, francesi e tedeschi, stanno segnalando l’arrivo di Magic UI 3.1 (EMUI 10.1/Android 10). Arriva così un aggiornamento molto atteso per i due smartphone dell’azienda controllata da Huawei che sembra in distribuzione anche su HONOR View20. Il firmware in versione 10.1.0.230 arriva in un pacchetto da oltre 4 GB.

Patch di giugno per Huawei P30 Lite, MediaPad T5 e MediaPad M5 Lite

Huawei P30 Lite e i tablet Huawei MediaPad T5 e Huawei MediaPad M5 Lite stanno ricevendo le patch di sicurezza di giugno all’interno di pacchetti da poco più di 100 MB. A giudicare da questo e dal changelog non ci sono novità funzionali.

Ringraziamo Mattia Barbero per lo screenshot