Per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro c’è un nuovo aggiornamento in roll out in Italia proprio in queste ore. Al suo interno, vari aggiustamenti su diversi fronti. Ecco tutto.

Le novità dell’aggiornamento di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro

Il nuovo update in arrivo su OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro pesa 155 MB e fa riferimento alla versione OxygenOS 10.5.8.IN11BA. Il changelog è piuttosto condito, e come potete vedere dallo screenshot a seguire, cita una serie di ottimizzazioni e migliorie.

A livello di sistema, OnePlus cita ottimizzazioni per il touch, una migliore gestione dei consumi, della riproduzione video a luminosità bassa, oltre alle patch di sicurezza di aprile 2020.

Migliorata anche la stabilità delle connessioni Bluetooth, Wi-Fi e la latenza nei giochi online, ottimizzati i video HDR e altre correzioni al software fotografico, fra le altre cose.

Come aggiornare OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro

L’aggiornamento in questione è in fase di rilascio via OTA in Italia proprio in queste ore per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Perciò dovreste ricevere la notifica relativa a breve.

Altrimenti potete pur sempre controllare manualmente la disponibilità entrando nel menù delle impostazioni del telefono e recandovi nella sezione dedicata agli aggiornamenti.

Potrebbe interessarti anche: recensione OnePlus 8: la classica conferma ma manca la ciliegina

Grazie a Marco per la segnalazione