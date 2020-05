Dopo le promesse fatte via Twitter dall’azienda, per bocca di Juho Sarvikas, HMD Global ha appena annunciato che è in fase di roll out in Italia l’aggiornamento ad Android 10 per Nokia 6.2, affiancandosi così ad altri undici smartphone, tra cui Nokia 8.1, già aggiornati all’ultima versione del robottino verde.

Android 10 per Nokia 6.2

La nuova versione del firmware Nokia 6.2 ha un peso di circa 1 GB e include tutte le nuove funzioni introdotte da Android 10, prima fra tutte il Dark Theme che abiliterà l’utilizzo di colori scuri (nero e grigio) per sfondi e app compatibili. Sono presenti, in una veste rinnovata, anche le Smart Reply, nonché le nuove gesture di navigazione che fanno a meno della “pillola” (e di qualsiasi Navbar). Ciliegine sulla torta sono i numerosi miglioramenti a livello di privacy e di sicurezza. Però – ed è strano – le patch di sicurezza dovrebbero essere quelle di aprile 2020.

Come aggiornare Nokia 6.2

Il nuovo, tanto atteso aggiornamento per Nokia 6.2 è in fase di roll out in Italia, per cui vi basterà attendere l’arrivo della notifica per riuscire a scaricare l’OTA. Se tuttavia l’update dovesse tardare ad arrivare o magari siete piuttosto impazienti, potreste riuscire anche a forzarne il download, poi recandovi in Impostazioni > Info sistema > Aggiornamenti di sistema.