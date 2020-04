I clienti Nokia hanno diversi elementi per essere soddisfatti del modo in cui è stato gestito il rollout di Android 10. La società finlandese nei mesi scorsi ha stilato un calendario chiaro su quali prodotti sarebbero stati aggiornati e quando lo si sarebbe fatto, e le scadenze finora sono state rispettate con sufficiente precisione.

Tuttavia la lista degli smartphone Nokia ancora supportati è lunga, ed i prodotti di fascia meno alta hanno dovuto giocoforza attendere qualche mese in più. È il caso di Nokia 6.2 che proprio in queste ore sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 10.

Android 10 per Nokia 6.2

Alla comunicazione via Twitter del Chief Product Officer, Juho Sarvikar, hanno fatto seguito diverse conferme da parte degli utenti sull’arrivo della build. L’aggiornamento per Nokia 6.2 porta con sé tutte le novità di Android 10 che oramai conosciamo bene insieme alle patch di sicurezza di aprile.

Attraverso un post nella community Nokia ha dichiarato che inizialmente l’aggiornamento verrà distribuito al 10% dei Nokia 6.2 attivi in 43 regioni del mondo; se tutto dovesse andare per il verso giusto, entro l’1 maggio la copertura sarà del 50% per arrivare al 100% due giorni più tardi.

Android 10 per Black Shark 2

Un altro prodotto che sta ricevendo Android 10 è Black Shark 2. La build SKYW2004221OS00MQ0 da 1,9 GB della JoyUI 11 è in distribuzione in queste ore su un numero ristretto di unità; anche in questo caso se tutto dovesse andare secondo i piani dal 6 maggio Xiaomi incrementerà il ritmo del rollout.