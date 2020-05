Raffica di aggiornamenti per alcuni smartphone del gruppo Huawei, che ricevono in queste ore nuove build della EMUI 10.1 beta. Sono coinvolti i Huawei P30, Huawei Mate 30, Huawei Nova 5T, Huawei Enjoy 10S e HONOR 20 Lite registrati al programma beta, annunciato una decina di giorni fa.

Huawei P30 riceve la build della EMUI 10.1 beta numero 10.1.0.119 dal peso di circa 1,8 GB. Tra le novità più importanti segnaliamo nuove funzionalità per la fotocamera, l’Always on Display e una nuova animazione per il lettore di impronte digitali in display.

Huawei Mate 30 riceve la build della EMUI 10.1 beta numero 10.1.0.230 dal peso non indifferente: sono circa 4,3 i GB da scaricare. Tra le novità più importanti segnaliamo l’adozione delle patch di sicurezza di aprile 2020, nuove animazioni per il lettore di impronte digitali in display, la possibilità di rispondere a chiamate e video chiamate da un portatile Huawei, la condivisione dello schermo e poco altro.

Huawei Nova 5T riceve la build della EMUI 10.1 beta numero 10.1.0.215 dal peso di circa 1,8 GB. Tra le novità più importanti segnaliamo le possibilità di rispondere a chiamate e video chiamate e di consultare ed editare dei file sul telefono da un portatile Huawei, la condivisione dello schermo e poco altro.

Huawei Enjoy 10S e HONOR 20 Lite ricevono la build della EMUI 10.1 beta numero 10.1.0.130. Le novità coinvolgono pressoché ogni ambito di utilizzo, dall’interfaccia al kernel passando per performance e sicurezza.