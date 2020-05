Pioggia di aggiornamenti per Samsung Galaxy S10 Lite e alcuni smartphone Huawei

Oggi è in arrivo un’ondata di aggiornamenti in casa Huawei e Samsung, altra chiara conferma di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e a offrire ai clienti un’esperienza il più soddisfacente possibile. Andiamo subito al sodo e vediamo quali sono i dispositivi che hanno aggiornato e tutte le novità introdotte dagli update.

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10 Lite ha cominciato a ricevere anche in Italia un nuovo aggiornamento dal peso di oltre 1,5 GB che va ad introdurre, un po’ in ritardo, le patch di sicurezza di aprile 2020 e piccoli miglioramenti a livello di velocità e stabilità. Il changelog ufficiale menziona, tra le altre cose, l’aumento della stabilità dell’applicazione Fotocamera: è stata aggiunta la modalità 16:9 UHD, nonché lo stabilizzatore delle immagini.

Huawei P Smart, Huawei Nova 5T e Huawei Y6 (2019)

L’aggiornamento per Huawei P Smart, Huawei Nova 5T e Huawei Y6 (2019), al momento non ancora in rilascio in Italia, include le patch di sicurezza Android di aprile 2020 e piccoli miglioramenti a livello di velocità e di stabilità di sistema. Il changelog ufficiale dell’azienda, così come riportato dalla notifica OTA, menziona, oltre a un generico miglioramento delle prestazioni, anche nuove – ma non meglio precisate – funzionalità.

