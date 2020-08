OnePlus ha annunciato con il solito thread sul proprio forum ufficiale il roll out di un nuovo aggiornamento software per OnePlus 7 e 7 Pro che porta OxygenOS Open Beta alla versione 17 e un altro update per OnePlus 7T e 7T Pro che porta OxygenOS Open Beta alla versione 7.

Novità dell’aggiornamento OxygenOS Open Beta

L’update alla OxygenOS Open Beta 17 per OnePlus 7 e 7 Pro apporta varie ottimizzazioni e correzioni e aggiunge la patch di sicurezza Android aggiornata ad agosto 2020. Ecco il registro delle modifiche completo che è uguale a quello di OnePlus 7T e 7T Pro:

Nuova funzionalità di assistenza per l’utente accessibile in Impostazioni> Suggerimenti e guida di OnePlus

Risolto l’errore anomalo che si verificava in Lockbox

Risolto il problema di avvio automatico con i registri QXDM dopo il riavvio

Esperienza utente ottimizzata per gli screenshot lunghi in alcuni scenari

Patch di sicurezza Android aggiornata ad agosto 2020

Ottimizzata la categorizzazione dei messaggi dello stesso contatto, ora riuniti in una sola scheda (solo India)

Risolto il problema per cui File Manager non visualizzava alcuni documenti scaricati

Migliorata la stabilità dei trasferimenti su rete Wi-Fi

Come aggiornare OxygenOS Open Beta

Il nuovo aggiornamento software è in rilascio via OTA per i dispositivi che attualmente eseguono l’ultima release Open Beta di OxygenOS. Potete controllarne la disponibilità tramite le Impostazioni di sistema oppure attraverso Oxygen Updater.

