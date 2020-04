Nuovi aggiornamenti software in arrivo per vari dispositivi quest’oggi. Si va da un update per le Samsung Galaxy Buds alla disponibilità delle patch di aprile 2020 per Xiaomi Mi 9 e per Huawei Mate 20 Lite. Ma procediamo con ordine.

Le novità degli aggiornamenti in roll out

Le cuffie Samsung Galaxy Buds stanno ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento identificato come R170XXU0ATD3, dal peso di 1,39 MB. Corretti alcuni problemi rilevati dall’ultimo update rilasciato, accusato di aver introdotto problemi al touchpad, all’Ambient Sound e altro.

Per quanto riguarda invece Huawei Mate 20 Lite e Xiaomi Mi 9, i nuovi aggiornamenti introducono per entrambi le patch di sicurezza di aprile 2020. Il primo si aggiorna alla versione SNE-LX1 10.0.0.193 (C432E10R1P1) con un update dal peso di 95,16 MB, il secondo alla 11.0.9.0.QFAEUXM, con un pacchetto da 186 MB. In entrambi i casi non si segnalano particolari novità.

Come aggiornare

C’è da fare una distinzione al riguardo, perché per Xiaomi Mi 9, come potete vedere dallo screenshot caricato, parliamo di un aggiornamento in fase di distribuzione in Italia. Perciò dovreste ricevere la notifica in tempi brevi, o magari forzare il controllo manuale dalle impostazioni dello smartphone.

L’update di Huawei Mate 20 Lite è stato invece segnalato in Germania, ma è possibile arrivi a breve anche da noi, perciò vi invitiamo a controllare fin da subito e nei prossimi giorni.

Per entrambi, una volta ricevuta la notifica o rilevata la disponibilità manualmente, basta recarsi nel menù delle impostazioni del telefono, accedere alla sezione relativa agli aggiornamenti e installare. Non c’è bisogno di fare alcun ripristino, considerando che si tratta di semplici patch.

Lato Samsung Galaxy Buds, d’altra parte, potrebbe volerci più tempo dal momento che l’update in questione non è stato rilevato in Europa. Comunque, per installarlo, anche in questo caso basta collegare le cuffie e verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti. Tutto qua.

Ma fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se avete ricevuto già qualcosa.