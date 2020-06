Tempo di aggiornamenti per vari smartphone Android, con i produttori che rilasciano diversi update, alcuni corposi, altri meno.

I telefoni interessati sono Motorola Moto G7 Play, che si aggiorna ad Android 10 come Red Magic 3, Huawei Y9 Prime 2019 e HONOR 9X Pro con le patch di sicurezza di maggio 2020, HONOR X10, che riceve il suo primo aggiornamento software, e Samsung Galaxy S10 Lite che si aggiorna con le patch di sicurezza di giugno 2020.

Ma facciamo un passo alla volta e scopriamo quali sono le novità introdotte e come aggiornare tali smartphone.

Le novità degli aggiornamenti

Partiamo con i due smartphone che si accingono a ricevere la nuova versione del robottino verde, Android 10. Si tratta di Motorola Moto G7 Play e Red Magic 3, telefoni per i quali gli aggiornamenti in questione sono stati segnalati rispettivamente in Brasile e in Cina e che introducono tutte le novità legate alla decima versione del sistema operativo del robottino verde.

Per Moto G7 Play la versione in questione è contrassegnata come QPY30.52-22 e oltre alle novità classiche della nuova versione, non introduce particolarità.

Red Magic 3, da parte sua, vanta varie funzionalità aggiuntive tutte dedicate a migliorare l’esperienza di gioco. C’è ad esempio un ammodernamento di Game Space, la funzionalità di proiezione wireless, il sistema intelligente Neo AI e altre ottimizzazioni varie legate alla nuova UI Redmagic 3.0.

Passiamo in casa Huawei, dove troviamo Huawei Y9 Prime 2019 che sta ricevendo un nuovo aggiornamento dal peso di 95 MB con le patch di sicurezza di maggio 2020 per la versione della EMUI 10.0.0.115.

Non si segnalano particolari novità, nemmeno per HONOR 9X Pro che riceve il medesimo aggiornamento di sicurezza, con un update che pesa 373 MB, ed è contraddistinto dalla versione della EMUI 9.1.1.189.

Per HONOR X10, l’aggiornamento in fase di roll out, pur introducendo le medesime patch di maggio 2020, porta con sé altre correzioni e migliorie. La versione in questione è la Magic UI 3.1.1.131 vanta alcune novità relative al multi-window, risolve il problema del flashback nei video, ottimizza gli effetti della fotocamera migliorando anche la qualità delle foto e va a perfezionare la riproduzione audio e l’esperienza tattile.

Samsung Galaxy S10 Lite, infine, è l’unico della lista a introdurre un aggiornamento corredato delle patch di sicurezza di giugno 2020. La relativa versione del firmware è la G770FXXU2BTF3, per un update che promette un miglior riconoscimento delle impronte digitali, ottimizzazioni nella qualità e nella stabilità della fotocamera e dell’audio, rimuovendo inoltre il supporto al servizio Mirror Link, ormai non più funzionante.

Come aggiornare

Come anticipato, gli update citati di Motorola Moto G7 Play e Red Magic 3 non sono ancora disponibili in Italia. Per poter aggiornare, bisogna perciò pazientare ancora un po’ per un prossimo rilascio che vi terremo a segnalare.

Discorso differente per gli altri smartphone citati, Huawei Y9 Prime 2019, HONOR 9X Pro, HONOR X10 e Samsung Galaxy S10 Lite, smartphone per i quali gli aggiornamenti in questione, pur non essendo stati segnalati in Italia, dovrebbero essere in arrivo nei prossimi giorni via OTA.

Per verificarne la disponibilità non dovete fare altro che accedere al menù delle impostazioni, aprire la sezione relativa agli aggiornamenti e forzare la ricerca. Per effettuare l’installazione vi basta seguire le indicazioni riportate a schermo nelle pagine rispettive che troverete non appena disponibili.