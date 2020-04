Xiaomi e POCO tornano nuovamente ad essere protagoniste di interessanti rumor. In questo caso si parla dei tanto attesi Xiaomi Mi Note 10 Lite e di POCO F2. Tramite il famoso leaker @xiaomishka apprendiamo che entrambi gli smartphone dovrebbero essere presentati questo maggio.

Rumor Xiaomi Mi Note 10 Lite

Gli ultimi rumor su Xiaomi Mi Note 10 Lite parlano di un terminale con display da 6,47 pollici a risoluzione Full HD+ e sensore per le impronte digitali sotto il display. Lo smartphone di Xiaomi, che poco tempo fa a ricevuto la certificazione dall’ente tailandese NBTC, dovrebbe essere basato sullo Snapdragon 730G, 5260 mAh di batteria con supporto alla ricarica a 30 W.

Etichettato con model number M2002F4LG, Xiaomi Mi Note 10 Lite potrebbe avere una fotocamera frontale da 16 MP, mentre sul retro sarebbe attesa una configurazione con cinque sensori di cui il principale da 64 MP, due sensori da 8 MP, un altro da 5 MP e l’ultimo da 2 MP.

Rumor POCO F2

Il terminale M2004J11G da poco scovato nel database IMEI dovrebbe fare riferimento a POCO F2, almeno secondo quanto dichiarato dallo stesso leaker. Verrebbe riconfermata la voce che vede il POCO F2 come il rebrand internazionale di Redmi K30 Pro.

POCO F2, al contrario del terminale di Redmi, non dovrebbe offrire la connettività 5G, invece garantita da Redmi K30 Pro in Cina. Assieme a POCO F2 dovrebbe arrivare anche un nuovo smartphone con model number M2003J6C1. Purtroppo non abbiamo notizie in merito, se non che potrebbe avere qualcosa in comune con Redmi Note 9.

Huami smentisce i rumor su Xiaomi

Huami e Xiaomi sono indissolubilmente legate da un filo invisibile. Il colosso cinese è uno degli investitori di Huami, la quale è nota per realizzare la famosa gamma di smartband Mi Band e non solo. Nelle scorse settimane diversi rumor avevano indicato come Xiaomi avrebbe ridotto gli investimenti verso Huami, cosa che invece viene categoricamente smentita tramite una nota ufficiale.

Infatti, secondo un dirigente di Huami, non ci sono affatto problemi con Xiaomi, ma anzi pare che la collaborazione non abbia subito alcun tipo di intoppo. L’occasione di chiarimento viene sfruttata anche per rilasciare qualche informazione in più su Xiaomi Mi Band 5, la quale secondo Huami dovrebbe arrivare entro quest’anno.

In copertina Xiaomi Mi 10 Pro