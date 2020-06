Xiaomi Mi CC 10 dovrebbe essere il prossimo smartphone di Xiaomi a montare un comparto fotografico estremamente interessante. Infatti, secondo alcuni rumor, lo smartphone dovrebbe essere lanciato il prossimo mese con un sensore principale da 108 MP con zoom ottico da 120x.

Zoom digitale 120x e Snapdragon 775G

Questo smartphone, etichettato con il nome in codice “CAS“, non dovrebbe montare il sensore Samsung HMX che invece troviamo su Xiaomi Mi CC9 Pro, Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro; secondo gli ultimi rumor il colosso cinese avrebbe deciso di sfruttare invece un versione migliorativa della stessa lente con nome in codice HM2.

Xiaomi starebbe lavorando a questo particolare terminale sin dall’inizio dell’anno, soprattutto per ottimizzare al meglio il sensore e il suo funzionamento. Pare che l’azienda avrebbe deciso di montare il sensore all’interno di un comparto piuttosto vistoso in modo da raggiungere lo zoom digitale 12x.

Per quanto riguarda la componente hardware, ad oggi ancora quasi completamente ignota, sappiamo che Xiaomi sarebbe propensa ad integrare il processore Qualcomm Snapdragon 775G con supporto alla connettività 5G.

Purtroppo il rumor su Xiaomi Mi CC 10 non ci permette di scoprire ulteriori informazioni sulla configurazione hardware, ma pare piuttosto scontato che il vero asso nella manica di Xiaomi potrebbe essere proprio il sensore da 108 MP con zoom ottico 120x.

In copertina Xiaomi Mi CC9 Pro