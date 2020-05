Dopo aver visto i premi di ieri per i clienti WINDTRE iscritti al programma fedeltà gratuito WinDay, ecco quali saranno quelli che l’operatore mobile metterà in palio per i propri utenti durante i giorni che vanno da oggi, 19 maggio, fino a domenica 24 maggio 2020.

I premi WinDay per tutta la settimana

Ma ecco quali sono i premi che WINDTRE mette in palio per gli utenti WinDay a partire da oggi, martedì 19 maggio 2020.

WinMartedì 19 maggio 2020

Tramite lo store Crazy Store è possibile accedere ad una lunga lista di prodotti in sconto con spedizione gratuita a casa:

SBS Ear Buds , cuffie true wireless a 24,90 euro invece di 59,90 euro con uno sconto pari a 35 euro;

, cuffie true wireless a invece di 59,90 euro con uno sconto pari a 35 euro; Huawei P Smart Z, a 189,90 euro invece di 279,90 euro con uno sconto pari a 90 euro;

invece di 279,90 euro con uno sconto pari a 90 euro; Redmi Note 8T, a 159,90 euro invece di 229,90 euro con uno sconto pari a 70 euro;

invece di 229,90 euro con uno sconto pari a 70 euro; Alcatel Tab 3T 10 , a 149,90 euro invece di 189,90 euro con uno sconto pari a 40 euro;

, a invece di 189,90 euro con uno sconto pari a 40 euro; ZTE WebCube 4G , a 79,90 euro invece di 99,90 euro con uno sconto pari a 20 euro;

, a 79,90 euro invece di 99,90 euro con uno sconto pari a 20 euro; SkinLab , trattamento extrealiftante per il viso a 34,90 euro ;

, trattamento extrealiftante per il viso a ; Arena Sakky Bag a 22,90 euro ;

a ; Apple & Cherry , girocollo a 22,90 euro ;

, girocollo a ; Emile Henry , cocotte rotonda a 43,90 euro ;

, cocotte rotonda a ; Agnelli , piastra in ghisa a 32,90 euro ;

, piastra in ghisa a ; L’Oca Nera , set di piatti per 4 persone a 24,90 euro ;

, set di piatti per 4 persone a ; Agnelli, teglia rotonda a 12,90 euro.

WinMercoledì 20 maggio 2020

Il concorso di questa settimana per domani 20 maggio mette in palio uno scooter “Liberty S 50 e tre “Ninebot KickScooter MAX G30 – SEGWAY”, di cui ognuno di essi consiste in un monopattino elettrico con luci LED di arresto e pneumatici tubeless. Per partecipare al concorso basta accedere all’applicazione WINDTRE mobile dalle 00:00 alle ore 23:59 di mercoledì.

WinGiovedì 21 maggio 2020

Come ogni giovedì anche il prossimo 21 maggio ci sarà il classico quiz a premi che mette in palio 3000 euro in credito telefonico o in fattura. È possibile partecipare all’evento dalle 08:00 alle 23:59 di giovedì 21 maggio.

Da venerdì a domenica 24 maggio 2020

Gli ultimi tre giorni della settimana prevedono ancora una volta l’appuntamento WinCinema a casa con Chili tramite cui è possibile noleggiare un film ed ottenere il secondo noleggio in regalo.

Come partecipare alle iniziative WinDay

I clienti WINDTRE iscritti a WinDay possono sfruttare le varie iniziative disponibili giorno per giorno accedendo alla sezione dedicata sull’app ufficiale di WINDTRE, che può essere scaricata dal Google Play Store al badge qui in basso.