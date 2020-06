Nei giorni scorsi diversi utenti di Very Mobile, l’operatore telefonico virtuale di WINDTRE, hanno segnalato alcuni gravi disservizi sulla rete su scala nazionale, problemi che sono ora stati risolti.

L’operatore telefonico ha deciso di farsi perdonare dai clienti che hanno dovuto subire tali disservizi (ricordiamo che alcuni non erano in grado di utilizzare la componente voce e dati relativa alla propria offerta nonostante fosse presente credito residuo sulla SIM) con un regalo che sarà molto gradito, ossia un mese di canone gratuito.

Questo il testo di uno degli SMS che Very Mobile sta inviando ai propri clienti per informarli della novità:

Ciao, i problemi che hai riscontrato sulla tua offerta sono stati risolti. Siamo very dispiaciuti per il disagio e vogliamo farci perdonare regalandoti UN MESE GRATUITO. Riceverai una ricarica pari all’importo della tua offerta nelle prossime ore. Verifica il tuo credito aggiornato sull’app Very.