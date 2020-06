Quest’oggi, 11 giugno 2020, diversi utenti muniti di SIM Very Mobile stanno riscontrando numerosi disservizi telefonici utilizzando la rete dell’operatore semivirtuale di WINDTRE. Secondo alcune testimonianze, alcuni clienti non sarebbero in grado di utilizzare la componente voce e dati relativa alla propria offerta nonostante sia presente credito residuo sulla SIM.

Disservizi e problemi su scala nazionale

La questione del credito residuo viene sottolineata anche da chi, munito di dell’applicazione mobile Very Mobile, ha provato a ricaricare il credito della propria offerta. In questo caso, anche a seguito dell’acquisto di un taglio ben superiore a quello necessario per il rinnovo, sembra che continui ad essere indicato credito residuo insufficiente per effettuarne il rinnovo.

Gli utenti che hanno raggiunto l’operatore telefonico ai numeri 800 99 44 44 o al 1929, si sono sentiti rispondere che effettivamente è presente un disservizio sulla rete e che i tecnici sono già al lavoro per individuare, circoscrivere e risolvere il problema.

Dalle poche informazioni disponibili sembra che il disservizio sia esteso a tutto il territorio nazionale, ma siamo certi che l’operatore provvederà a riportare la situazione alla normalità già nel corso delle prossime ore. Nel caso in cui abbiate riscontrato uno dei problemi descritti nella news, sappiate che chiamando i numeri sopracitati potreste non ricevere risposta per via di un intasamento delle linee.

