Oggi, 10 maggio 2020, ricorre la Festa della mamma e TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha pensato bene di preparare un bel regalo: ben 50 GB di traffico dati 4G gratis per 3 mesi.

Non è la prima iniziativa di TIM per la Festa della mamma 2020, giusto qualche giorno addietro vi avevamo segnalato gli sconti riservati ai clienti TIM Party.

Questa volta, però, si tratta di una promozione ad personam e, in quanto tale, soltanto i clienti raggiunti dai relativi SMS informativi avranno la possibilità di attivarla. Il testo del messaggio recita:

«Festeggia con noi tutte le Mamme! In vista del 10 Maggio 2020 TIM ti regala 50 Giga in più al mese GRATIS per 3 mesi! L’offerta si disattiverà automaticamente senza costi dopo 3 mesi. Attiva subito rispondendo SI a questo messaggio o vai su on.tim.it/festa-della-mamma».

Insomma, i clienti TIM fortunati potranno scegliere due strade per attivare la promozione e ricevere il gradito regalo consistente in 50 GB di traffico dati in 4G (con video in qualità SD) al mese per 3 mesi:

Rispondere “SI” al messaggio. Recarsi all’indirizzo indicato e attivare così la promozione direttamente sul sito ufficiale TIM: si verrà rimandati all’area clienti MyTIM e alle sezione “Offerte per te” (il cliente potrà usare anche l’omonima sezione nell’app MyTIM).

Stando al sito TIM, la denominazione commerciale della promozione è Promo 50 Giga x3 e la sua attivazione potrà essere richiesta entro e non oltre il 15 maggio 2020. Naturalmente non sono previsti costi di attivazione e, come riportato nel messaggio promozionale, al termine dei 3 mesi previsti, la promozione si disattiverà in modo automatico.

Siete clienti TIM? Avete ricevuto anche voi il messaggio che vi avverte della promozione? Ditecelo nel box dei commenti e, se la risposta è “No”, fate un controllo nella sezione “Offerte per te” dell’area clienti MyTIM.

