La festa della mamma è ormai dietro le porte e TIM vuole offrire ai propri clienti alcune interessanti idee per regalare un pensiero carino alle festeggiate. Infatti, i clienti iscritti al programma fedeltà TIM Party potranno scegliere numerosi regali per rendere il prossimo 10 maggio 2020 un giorno molto particolare.

Sconti TIM Party per la festa della mamma

Le novità sono disponibili direttamente sulla pagina ufficiale dell’operatore italiano, dov’è anche presente un nuovo banner celebrativo che recita: “A voi che ci siete sempre. Auguri mamma da TIM Party“. Entrando nel merito delle promozioni presentate da TIM, troviamo sconti per i seguenti negozi:

O Bag;

Ops Object;

Yves Rocher.

Partendo dal primo, i clienti TIM Party potranno sfruttare uno sconto del 30% a fronte di una spesa minima da 75 euro per tutte le borse made in Italy. Lo sconto può essere utilizzato accedendo al sito ufficiale di O Bag e avendo cura di inserire il codice sconto ricevuto tramite email nell’apposito campo al momento del check out. Sarà possibile richiedere lo sconto per O Bag fino al prossimo 31 maggio 2020 ed utilizzarlo entro il 15 giugno 2020.

Passando invece allo sconto relativo a Ops Object, i clienti TIM Party potranno sfruttare uno sconto del 20% su orologi e gioielli. Anche in questo caso sarà necessario inserire il codice all’interno dell’apposito campo prima del check out. Lo sconto è inoltre cumulabile con altre promozioni in corso. Gli utenti potranno usufruire dello sconto fino al 31 maggio 2020.

Per la festa della mamma, TIM Party offre inoltre uno sconto di 8 euro per una spesa minima da 35 euro in tutti i negozi Yves Rocher. In questo caso è necessario presentare il codice di attivazione via email in uno dei punti vendita Yves Rocher. Il buono potrà essere richiesto entro il 31 maggio 2020 ed utilizzato in tutti i negozi Yves Rochers entro il 9 giugno 2020.