Uno degli aspetti più noiosi del software MIUI degli smartphone Xiaomi, Redmi e Poco, soprattutto in quelli di fascia media e bassa, è la presenza di annunci pubblicitari sparsi qua e la nelle applicazioni pre-installate di sistema. Per fare giusto qualche esempio compare non appena si installa una nuova applicazione, mentre l’installazione stessa viene verificata per allontanare malware, oppure nell’applicazione Download per consultare i file scaricati o ancora nell’applicazione Temi mentre si cambia lo stile del proprio smartphone.

Ad oggi è l’unico brand che inserisce pubblicità sui propri prodotti e a sua detta lo fa per mantenere i prezzi calmierati. La buona notizia è che è possibile eliminare tutta questa pubblicità semplicemente seguendo alcuni semplici passaggi, alcuni però nascosti nei vari menu. Vediamo di conseguenza come eliminare una volta per tutte la pubblicità dagli smartphone Xiaomi, Redmi e Poco, ovvero dalla MIUI 12.

1° step: blocchiamo la raccolta dati all’applicazione MSA

Il primo passaggio è quello di togliere l’autorizzazione a raccogliere dati di utilizzo all’applicazione MSA che sta per MIUI System Ads, ovvero quell’applicazione che monitora ciò che facciamo e leggiamo per mostrarci annunci più pertinenti. Farlo è molto semplice:

apriamo le Impostazioni, quindi Sicurezza e Password e infine Autorizzazioni;

togliamo quindi la spunta MSA, già questo risolverà la maggior parte delle noie riguardo la pubblicità, tra l’altro a fine marzo capitò che proprio questa applicazione crashasse di continuo su numerosi smartphone

2° step: disattiviamo i consigli pubblicitari personalizzati

A questo punto è persino inutile fare questo passaggio ma, a scanso di equivoci procediamo a bloccare i consigli personalizzati per fare le cose per bene.

rechiamoci di nuovo nelle impostazioni quindi password e sicurezza, privacy, servizi pubblicitari, consigli pubblicitari personalizzati;

togliamo la spunta a questa voce.

3° step: eliminiamo fisicamente la pubblicità dalle applicazioni

Il terzo e ultimo passaggio consiste nell’eliminare fisicamente gli annunci pubblicitari dalle varie applicazioni, per questo motivo andrà ripetuto un po’ di volte ma è praticamente sempre lo stesso:

individuiamo l’app dalla quale rimuovere la pubblicità, ad esempio Temi e la apriamo;

andiamo nelle impostazioni e quindi disattiviamo mostra annunci;

qualora volessimo proteggere ulteriormente la nostra privacy, disattiviamo anche consigli personalizzati.

Questi 3 passaggi dovremo infine ripeterli per queste applicazioni:

Browser;

Music;

Sicurezza;

Video;

Download.

Consiglio finale

Ultimo suggerimento è quello di togliere la pubblicità anche dalla schermata di verifica delle applicazioni che compare subito dopo l’installazione di una nuova app. Per farlo la procedura più semplice è quella di installare un’app (ad esempio potete scaricare l’applicazione di TuttoAndroid) e, durante il controllo virus, cliccare l’ingranaggio in alto a destra e di conseguenza disattivare la voce “ricevi suggerimenti”. Così facendo avrete rimosso anche da qui gli annunci pubblicitari.

Tutti i passaggi fin qui fatti saranno permanenti e resteranno anche dopo un eventuale riavvio. Sarà necessario ripeterli solo a seguito di un reset di fabbrica.