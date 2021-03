TIM Next è l’offerta esclusiva di TIM che consente di acquistare uno smartphone top di gamma a rate e, trascorsi 12 mesi, decidere di sostituirlo, tenerlo o restituirlo. Il vantaggio principale è dato dalla possibilità di avere ogni anno l’ultimo flagship di casa Apple, Samsung o Huawei – dipende dai modelli disponibili – scegliendo di volta in volta se cambiarlo, mantenerlo o riconsegnarlo senza costi aggiuntivi.

Sottolineiamo fin da ora che all’importo della rata mensile va ad aggiungersi anche un contributo extra volto a finanziare il servizio di protezione dello smartphone. Affronteremo comunque meglio questo discorso più avanti, nella parte centrale del nostro approfondimento, con cui intendiamo rispondere alle domande più frequenti degli utenti su TIM Next.

Prima di entrare nel vivo della guida un’ultima annotazione: l’offerta è sottoscrivibile soltanto dai clienti TIM con una promozione dati attiva. Dunque, se sei interessato ad aderire al contratto e provieni, ad esempio, da Vodafone, devi per forza di cose passare a TIM o acquistare una nuova SIM e scegliere una delle attuali offerte TIM. Come forse già immagini, ci sono tanti argomenti da affrontare. Non perdiamo quindi altro tempo in chiacchiere e veniamo subito al nocciolo della questione, spiegando come funziona TIM Next.

TIM Next: come funziona

Il funzionamento di TIM Next è molto semplice. Prima di ogni cosa, se sei interessato all’offerta verifica alla pagina “TIM Next – Scegli sempre il meglio” che tra i modelli disponibili ci sia anche il telefono che vuoi acquistare. Una volta appurato ciò e preso visione delle condizioni generali del piano rateale, clicca sul pulsante Trova Negozio. In questo modo si avvierà la ricerca del negozio TIM o rivenditore autorizzato più vicino alla tua abitazione, dove poi ti recherai per comprare il nuovo smartphone (a rate).

Trascorsi dodici mesi dalla sottoscrizione di TIM Next, riceverai un messaggio da TIM: l’SMS ti informerà che da quel momento è possibile procedere alla sostituzione del telefono con uno dei nuovi modelli associati all’offerta. Spetterà a te decidere cosa fare, avendo tre opzioni fra cui scegliere: cambiare lo smartphone e sottoscrivere dunque un nuovo contratto, mantenerlo e continuare a pagare le rate come fatto nei primi dodici mesi, restituirlo in negozio senza l’addebito di costi aggiuntivi. Va da sé che le persone interessate a questa offerta trovano allettante l’opportunità di cambiare telefono dopo 12 mesi, oppure, nell’eventualità il device non sia stato di proprio gradimento, di restituirlo senza pagare né penali né contributi aggiuntivi.

Questo, a grandi linee, è quanto prevede l’offerta TIM Next. Ora però entriamo ancora più nel dettaglio della questione: di seguito illustreremo ogni elemento importante per gli utenti interessati all’acquisto di un nuovo cellulare top di gamma con la formula proposta dall’operatore telefonico. In primis spiegheremo come funziona il cambio, per poi indicare quanto tempo si ha a disposizione per cambiare telefono e, per ultimo, quanto tempo dura il contratto. Nella parte centrale della guida, invece, tratteremo in modo approfondito il tema legato all’assicurazione.

Come funziona il cambio

Come anticipato nel paragrafo precedente, TIM Next dà modo di cambiare smartphone trascorsi 12 mesi dalla sottoscrizione dell’offerta, e in ogni caso dopo la ricezione dell’SMS attraverso cui il cliente viene avvisato che da quel momento e fino alla scadenza dell’offerta può sostituire il cellulare con un altro a scelta tra quelli disponibili. Per il cambio occorre rivolgersi a un negozio TIM oppure a un rivenditore autorizzato al ritiro, o che comunque dia la propria disponibilità a ritirare il vecchio modello e consegnare quello nuovo.

Poiché può capitare che un negozio o rivenditore autorizzato TIM si rifiuti – in mancanza della strumentazione necessaria per il ritiro – di effettuare la sostituzione del telefono, ti invitiamo a contattare prima il servizio clienti al numero 119 e chiedere quale sia il negozio più vicino alla tua abitazione dove completare la pratica nel giro di pochi minuti (una decina al massimo, non di più). In alternativa, contatta direttamente il negozio e informati se sia autorizzato o meno al ritiro del cellulare. Visualizzerai il numero da chiamare nella piccola finestra che si apre dopo aver cliccato, all’interno della mappa stessa, sull’icona raffigurante il punto vendita.

Quali condizioni deve rispettare il telefono per essere idoneo alla sostituzione?

Sempre a proposito del cambio, il telefono deve rispettare delle precise condizioni affinché sia idoneo alla sostituzione con un nuovo modello top di gamma dell’anno successivo. Per prima cosa deve accendersi e funzionare in maniera corretta, inclusi i tasti. Inoltre, deve presentarsi intatto esternamente (sono comunque ammessi dei micro-graffi e altri danni di lieve entità che rientrano nella normale usura di uno smartphone dopo un anno di utilizzo).

Un altro requisito da rispettare ha per oggetto l’eventuale manomissione o riparazione del cellulare da parte di un rivenditore non autorizzato da TIM: in tal caso, il negozio può rifiutarsi di accettare la richiesta di cambio. Se hai acquistato un iPhone, prima della sostituzione devi procedere con lo sblocco dei servizi di anti-furto come Trova il mio iPhone. Se non sai come si fa, ti invitiamo alla lettura della nostra guida su cosa fare prima di vendere un iPhone o un iPad.

Non esiste invece una comunicazione ufficiale riguardo a come ci si debba comportare con la scatola e gli accessori originali. Leggendo le opinioni su TIM Next in rete, alcuni utenti hanno raccontato di come siano riusciti a effettuare il cambio anche in assenza della scatola o di accessori quali caricabatterie e cuffie, altri invece riportano di aver ricevuto un addebito per la mancata riconsegna della confezione originale. In ogni caso, ti suggeriamo di conservare con cura la scatola e gli accessori presenti al suo interno, così da non dover mettere a rischio il processo di sostituzione del cellulare.

Nota: tra i danni che pregiudicano l’accettazione del cambio vi sono anche quelli causati da liquidi. In ogni caso, qualora il personale responsabile del negozio TIM dovesse rilevare danni di una certa entità sullo smartphone, potresti vederti addebitare dei costi aggiuntivi per procedere con la sostituzione.

Quanto tempo per cambiare telefono

Se intendi sostituire il telefono con uno a scelta tra quelli presenti nella sezione TIM Next hai tempo fino alla data di scadenza dell’offerta. In passato invece, trascorsi i dodici mesi dall’acquisto, si apriva una finestra di 60 giorni entro cui il cliente poteva cambiare il cellulare comprato un anno prima. Da quanto si apprende tramite la pagina del sito ufficiale, tale limite è stato eliminato: “L’opzione di sostituzione o restituzione decorre dalla fine del 12° mese sino alla scadenza dell’offerta”, recita il comunicato.

Facciamo un esempio pratico. Ipotizziamo che acquisti l’iPhone 12 Pro Max da 128 GB tramite l’offerta TIM Next, con anticipo zero e una rata mensile da 43 euro, a cui aggiungere la quota di 6,90 euro al mese per l’assicurazione Kasko (trovi maggiori informazioni nel capitolo dedicato alla protezione smartphone). La data di sottoscrizione del contratto è il 22 marzo 2021. Dunque, il 22 marzo 2022 riceverai l’SMS che ti ricorderà della possibilità di cambiare lo smartphone sino alla scadenza stessa del contratto, cioè entro il 22 settembre 2023 (12+18 mesi, ndr).

Quanto dura il contratto

Il contratto di TIM Next ha una durata minima di 12 mesi, alla scadenza dei quali puoi restituire il telefono in un negozio o centro autorizzato TIM senza il pagamento di alcuna penale.

Se invece dopo un anno scegli di cambiare o riscattare lo smartphone, sei tenuto a mantenere attiva l’offerta dati per 30 mesi, il tempo minimo di permanenza in TIM indicato nelle condizioni di utilizzo dell’offerta. “In caso di cessazione della linea mobile o dell’offerta dati prima dei 30 mesi, il cliente è tenuto al pagamento degli interessi”, riporta il documento della compagnia telefonica.

Dunque, nell’eventualità tu decida per un cambio operatore quando l’offerta è ancora in essere, dovrai versare a TIM gli interessi dovuti secondo il piano di rateizzazione concordato al momento della stipula del contratto.

In caso di furto

Prima di proseguire con la seconda parte della guida, proviamo a fare chiarezza su cosa succeda in caso di furto del telefono acquistato a rate con TIM Next. In passato, TIM dava la possibilità di aggiungere l’opzione furto pagando un contributo aggiuntivo pari a 3 euro al mese. Qualora poi si fosse realmente verificato il furto, il cliente avrebbe ottenuto la consegna di un nuovo smartphone “a fronte di un contributo di 249 euro” (fonte qui).

Parliamo al passato perché oggi la pagina ufficiale non ne fa alcuna menzione. Per avere comunque la certezza di questo, domanda pure al personale del negozio o al servizio clienti se effettivamente non vi sia più la possibilità di aderire a tale opzione e se non ci sia nemmeno la franchigia da 249 euro.

TIM Next: assicurazione

Archiviamo ora la prima parte dell’approfondimento dedicato a come funziona l’offerta per concentrarci su argomenti altrettanto importanti, come ad esempio la cosiddetta “protezione smartphone”.

L’assicurazione di TIM Next prevede un costo aggiuntivo di 6,90 euro al mese, che va a sommarsi all’importo di ciascuna rata. È una polizza obbligatoria, grazie alla quale hai l’opportunità di accedere al servizio di riparazione “per danni accidentali e danni da liquidi”. Il ritiro e la consegna a domicilio avvengono tramite corriere espresso, “entro 7 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta di assistenza”. Inoltre, l’intervento di ripristino dello smartphone richiede un contributo a parte una tantum pari a 138 euro.

Per contattare l’assistenza e richiedere la riparazione del telefono hai a disposizione il numero verde gratuito 800 007766, attivo nei giorni feriali dalle 8:30 alle 20:30, e il sabato dalle 8:30 alle 14:30.

Importante: quando lo smartphone si trova in assistenza per la riparazione sei tenuto ugualmente a pagare la rata mensile più la quota di 6,90 euro della garanzia “protezione smartphone”. A tal proposito, le condizioni di utilizzo spiegano che “la garanzia convenzionale è parte integrante delle offerte della famiglia TIM Next, a cui è legata, pertanto non è possibile cessare la rateizzazione mantenendo attiva la garanzia, o viceversa”.

TIM Next: modelli disponibili

I modelli abbinati all’offerta TIM Next sono smartphone di fascia alta appartenenti di solito ai marchi Samsung, Huawei e Apple. Li trovi nella pagina dedicata a TIM Next, cliccando sulla categoria Modelli.

Nel momento in cui vi scriviamo, i telefoni disponibili sono:

iPhone 12 mini da 64 GB : rate da 28 euro al mese per 30 mesi, più 6,90 euro per la protezione smartphone

: rate da 28 euro al mese per 30 mesi, più 6,90 euro per la protezione smartphone iPhone 12 da 64 GB : rate da 31 euro al mese per 30 mesi, più 6,90 euro per la protezione smartphone

: rate da 31 euro al mese per 30 mesi, più 6,90 euro per la protezione smartphone iPhone 12 Pro da 128 GB : rate da 40 euro al mese per 30 mesi, più 6,90 euro per la protezione smartphone

: rate da 40 euro al mese per 30 mesi, più 6,90 euro per la protezione smartphone iPhone 12 Pro Max da 128 GB: rate da 43 euro al mese per 30 mesi, più 6,90 euro per la protezione smartphone

Ciascuna offerta prevede inoltre il costo una tantum di 9,99 euro per la Promo Smartphone, in cambio di 20 GB aggiuntivi per un mese. Inclusi nel pagamento rateale anche tre mesi di 5G: al termine, se vuoi proseguire la navigazione in 5G dovrai sostenere un costo extra di 5 euro al mese.

Nota: i modelli disponibili sono soliti cambiare nel corso dell’anno, ti invitiamo quindi a verificare l’ingresso di nuovi telefoni collegandoti a questo indirizzo.

TIM Next: metodi di pagamento

L’unico metodo di pagamento accettato per l’offerta TIM Next è l’addebito su carta di credito. Sono idonee le carte di credito appartenenti ai circuiti internazionali Visa, MasterCard e American Express. Ancora una volta, ci affidiamo a quanto riportato nel testo del contratto: “Le offerte della famiglia TIM Next prevedono la domiciliazione dei costi mensili (rata prodotto, garanzia convenzionale, bundle dati) su carta di credito solo dei circuiti Visa, MasterCard, Amex; non sono accettate le carte prepagate”.

Ciò, dunque, esclude la possibilità di pagare l’offerta TIM Next con carta ricaricabile (vedi PostePay) o tramite domiciliazione delle rate mensili sul proprio conto corrente.

TIM Next Plus esiste ancora?

In passato, TIM aveva lanciato l’offerta TIM Next Plus, tramite cui era possibile cambiare o restituire lo smartphone dopo 6 mesi, anziché i 12 richiesti dall’offerta originaria. Oggi però la promozione non è più sottoscrivibile: l’unica offerta associata all’acquisto di un telefono a rate con la possibilità dopo 12 mesi di cambiarlo, mantenerlo o restituirlo è appunto TIM Next.

Qualora ci fossero novità a riguardo ti terremo informato provvedendo ad aggiornare la nostra guida con tutti i dettagli sulle nuove iniziative di TIM.

TIM Next: assistenza

Il modo più semplice per ricevere assistenza su TIM Next è contattare il servizio clienti TIM componendo il 119. Il numero è attivo tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle 7:00 alle 22:30 (“gli operatori sono a tua disposizione per informazioni commerciali e amministrative”). A questo proposito, ricordiamo che il 187 è il numero del servizio clienti per la linea fissa.

Invece, se desideri ricevere assistenza in caso di riparazione, componi il numero verde 800 007766. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare nel capitolo dedicato all’assicurazione, il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:30 e nei weekend (esclusa la domenica) dalle 8:30 alle 14:30.

TIM Next conviene?

Siamo arrivati alle conclusioni del nostro approfondimento. Per rispondere alla domanda qui sopra, diciamo che sì, l’offerta di TIM Next è conveniente se hai l’esigenza di cambiare telefono ogni anno, senza aspettare i canonici due-tre anni dall’acquisto del vecchio modello. Lo è ancora di più se sei già cliente TIM, condizione che ti permette di evitare il cambio operatore o la sottoscrizione di una nuova offerta dati.

Per farti un’idea di quanto potresti risparmiare, ipotizziamo che tu scelga di comprare l’iPhone 12 Pro da 128 GB a rate. Il valore del telefono è di 1.199,90, acquistandolo invece a rate con TIM Next pagheresti per i primi 12 mesi 562,80 euro, più altri 9,99 euro una tantum per Promo Smartphone, per un totale di 572,79 euro (esclusi i costi legati all’offerta dati). Dopodiché, per conservare i benefici del contratto, dovrai cambiare il telefono con uno dei modelli disponibili a distanza di un anno dall’acquisto del precedente dispositivo, oppure restituirlo, senza pagare costi aggiuntivi.

Nel caso invece tu decida di mantenere il telefono, pagherai complessivamente 1.407 euro, oltre 200 euro in più rispetto al prezzo di listino da 1.199,90 euro.

Detto questo, ti invitiamo a prendere in considerazione TIM Next se sai già che al termine dei 12 mesi cambierai smartphone passando al top di gamma del nuovo anno, oppure di restituirlo, mettendo comunque in conto un’ulteriore spesa per l’acquisto di un nuovo telefono. In caso contrario, ti suggeriamo di guardare ad altre promozioni.

