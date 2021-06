Redmi è una delle aziende più valide per quanto riguarda gli smartphone Android di fascia media caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Se siete alla ricerca di un dispositivo completo al di sotto dei 180 euro, con un design ricercato e una scheda tecnica di tutto rispetto, Redmi Note 10 5G potrebbe fare al caso vostro.

20 euro di sconto con il codice coupon

Attualmente disponibile in offerta su Amazon utilizzando il codice coupon presente qualche riga più in basso, Redmi Note 10 5G è costituito da un pannello AMOLED da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz, processore MediaTek Dimensity 700, 4 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di spazio interno, fotocamera posteriore tripla, connettività 5G, batteria da 5000 mAh con caricabatterie incluso in confezione da 22,5 W e Android 11 con la MIUI 12.

Se siete interessati allo smartphone, al link sottostante è possibile acquistarlo al prezzo di 179 euro, anziché 199 euro, aggiungendo il codice coupon “342694YL” in fase di acquisto su Amazon.

