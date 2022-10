Una delle lamentele più grandi da parte degli utenti Xiaomi, Redmi e Poco è sempre stata l’assenza di un sensore di prossimità fisico. Poco M5 stupisce tutti con il suo ritorno a sorpresa, pur essendo un dispositivo appartenente alla fascia bassa del mercato. La lista dei suoi pregi non finisce qui, scopriamolo quindi all’interno di questa nostra recensione completa.

Video Recensione Poco M5

Design & Ergonomia

Poco M5 ci ha stupito fin da subito per il suo aspetto estetico. Rispetto a tanti altri dispositivi di fascia bassa infatti è caratterizzato da una cura e da materiali che potrebbero ingannarci, lasciandoci pensare ad un prezzo di vendita maggiore.

La back cover è realizzata con una finitura simile alla pelle, che restituisce una sensazione al tatto piacevole senza compromettere la presa. E’ innegabile che come spesso accada si tratti di un dispositivo di dimensioni generose, misura infatti 164 x 76.1 x 8.1 mm di spessore in un peso di 201 grammi.

Abbiamo molto apprezzato il suo blocco fotocamere, che riprende in parte quello già osservato su altri modelli del produttore, ma lo evolve ricordandoci alla lontana quello di un Google Pixel. Lungo i bordi laterali in plastica troviamo anche il lettore per le impronte digitali, l’USB di tipo C e il jack audio da 3.5mm.

A rivelare la sua fascia di prezzo ci pensa purtroppo il display. L’unità è da 6.58” FHD+ con refresh rate a 90 Hz e lascia trasparire la sua vena cheap senza girarci troppo intorno. La differenza di luminosità tra le varie zone è evidente e in esterna purtroppo si fa fatica a vedere. I 500 nits a disposizione non sono affatto sufficienti e anche i colori ed i contrasti sono tipici di un pannello di fascia bassa.

Come vi abbiamo detto però a farci dimenticare alcuni dei suoi difetti ci pensa il sensore di prossimità fisico, introdotto nuovamente sui dispositivi di fascia bassa proprio con questo M5. Nessun problema quindi ad ascoltare vocali o effettuare chiamate anche in movimento.

Hardware & Prestazioni

A livello hardware eravamo partiti decisamente prevenuti e le nostre aspettative sono state ampiamente confermate. Il SoC che muove questo Poco M5 è infatti un Mediatek Helio G99, accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 64 o 128 GB di storage interno.

Nonostante la memoria espandibile tramite MicroSD vi consigliamo ugualmente di acquistare la versione da 128 GB, anche in vista di una longevità maggiore.

A livello prestazionale ci sentiamo di dare la sufficienza a questo Poco M5, con una serie di riserve del caso. Siate infatti preparati a indecisioni, tentennamenti e rallentamenti durante l’esperienza d’uso che tuttavia rimane sufficiente nella maggior parte dei casi. Se cercate uno smartphone sul quale giocare vi consigliamo senz’altro di orientarvi altrove per evitare di rimanere delusi.

Funzionalità

A bordo di Poco M5 troverete l’ultima MIUI del produttore cinese, la 13, basata su Android 12. Anche a livello di patch di sicurezza il dispositivo risulta abbastanza aggiornato, troviamo infatti quelle di Agosto 2022.

La MIUI è da sempre un’interfaccia gradevole e molto personalizzabile che permette agli utenti, anche i più esigenti, di esprimere la propria creatività attraverso una profonda customizzazione della UI. Trattandosi di uno smartphone di fascia bassa è evidente che sarà meno ricca di impostazioni rispetto ad altri dispositivi ma offre comunque un pacchetto più che sufficiente.

Fotocamera

Poco M5 non è un camera phone, ma probabilmente questo lo sapevate già. Sul retro troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel f/1.8. Se dovessimo analizzare la sua qualità di scatto potremmo anche fermarci qui visto che gli altri due sensori sono unicamente da 2 megapixel e quasi inutilizzabili nel quotidiano.

Le foto di giorno sono sufficienti, anche se leggermente sgranate e di notte sono prive di ogni dettaglio e poco utilizzabili anche a livello social. Purtroppo anche nei video la situazione non migliora affatto, quindi in questo comparto non possiamo che sconsigliarvelo.

Previous Next Fullscreen

Batteria

All’interno del dispositivo la batteria è una 5000 mAh, quindi una buona capienza ma non esagerata come su molti dispositivi di fascia bassa. Indicativamente con un uso abbastanza intenso di email, chiamate e Google Maps abbiamo sempre superato la singola giornata d’utilizzo, quindi aspettatevi di poter arrivare anche a due giorni se siete parsimoniosi nella gestione.

In conclusione

Poco M5 è venduto a 189€ nella versione con 4 GB di memoria RAM e 209€ nella variante con 6 GB. Delle cifre che tenendo presenti le sue prestazioni ci sembrano un pochino troppo alte. Siamo sicuri che un posizionamento non oltre i 150€ sarebbe andato a beneficio importante delle vendite di questo prodotto.

Se cercate un secondo telefono economico lui potrebbe fare al caso vostro, trattandosi comunque di un prodotto valido nella fascia bassa del mercato.

Acquistalo su Amazon in offerta a meno di 200 Euro.