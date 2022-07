Fino a pochi mesi fa eri un convinto sostenitore di Apple e del suo ecosistema, poi qualcosa ti ha fatto cambiare idea e piano piano hai iniziato ad allontanartene. Prima di tutto hai preferito al tuo Mac un PC con a bordo Windows 11. Poi, quando ti sei reso conto che il passaggio non è stato traumatico come immaginavi, sei passato da un iPhone a uno smartphone Android, completando così il processo inverso che vede ogni anno migliaia di utenti passare a dispositivi Apple. C’è solo un piccolo problema: il più delle volte, il passaggio da Android a iOS, riguardo al trasferimento automatico dei dati presenti su iPhone nel nuovo smartphone, non è semplicissimo, per usare un eufemismo. L’app Note, preinstallata sui device Apple, non fa differenza.

In questo articolo ti spiegheremo come visualizzare le note Apple su Android, illustrando un metodo molto semplice in grado di bypassare la rigidità del perimetro disegnato dalla casa di Cupertino per il suo ecosistema.

Come visualizzare le note Apple su Android tramite la sincronizzazione con il browser Chrome

Per riuscire a visualizzare le note Apple su uno smartphone Android è sufficiente attivare la loro sincronizzazione e collegarsi a iCloud.com dal browser web Google Chrome.

Per prima cosa, assicurati che la sincronizzazione dell’app Note di Apple sia abilitata: apri l’app Impostazioni, tocca il tuo nome, quindi pigia su iCloud e verifica che l’interruttore accanto a Note sia settato su Sì (sarà colorato di verde).

Ora prendi in mano lo smartphone Android, apri il browser Chrome e collegati al sito icloud.com, dopodiché esegui il login utilizzando le credenziali di accesso del tuo profilo. Prima di proseguire avanti, inserisci il codice di verifica che Apple ti ha inviato su iPhone per completare l’autenticazione a due fattori, e premi sul tasto Continua nella schermata ID Apple e Privacy.

Nella schermata successiva, Apple ti chiederà di autorizzare il browser Google Chrome in modo che al tuo prossimo accesso non dovrai più inserire il codice di verifica: fai tap su Autorizza se vuoi dare la tua autorizzazione, altrimenti pigia su Non autorizzare.

Subito dopo si aprirà la pagina principale di iCloud.com. Per visualizzare le note di Apple sarà sufficiente selezionare l’app Note. Sempre da qui, sarai in grado anche di creare nuove note, ma non di modificare quelle esistenti.

Volendo, puoi anche accorciare i tempi creando un collegamento diretto all’app Note di Apple sulla schermata principale del telefono Android. Per farlo, ti basterà premere sull’icona dei tre puntini in alto a destra e pigiare sulla voce Aggiungi a schermata dal menu che si apre lateralmente, quindi conferma la tua scelta con un tap su Aggiungi due volte consecutive.

Ora puoi aprire le note sincronizzate dell’app predefinita Note di Apple direttamente dalla schermata principale del tuo smartphone Android come se fosse una normale app.

Nota: al momento del primo accesso a iCloud.com, aggiungi un segno di spunta accanto all’opzione Rimani collegato in modo da non dover più rientrare nell’account ogni volta che apri il collegamento.

Ci auguriamo di averti aiutato nel visualizzare le note che avevi prima su iPhone nell’app di sistema Note sul tuo nuovo smartphone Android. Se hai un dubbio o non ti trovi in qualche passaggio, lascia un commento qui sotto.

Sullo stesso argomento ti potrebbe interessare anche: Migliori app per le note su Android