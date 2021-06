Gmail è il servizio di posta elettronica di Google. Se vuoi registrare un nuovo profilo per inviare e ricevere email, hai bisogno di creare anche un nuovo account Google, attraverso cui potrai poi accedere non solo a Gmail ma anche a tutti gli altri servizi collegati, come ad esempio Foto, YouTube e Google Drive.

In questa guida ti spieghiamo come fare per creare un account Gmail, con una guida passo dopo passo con tutti gli step da seguire per portare a termine l’operazione in modo semplice e veloce.

Come creare un account Gmail

Prima di tutto, devi creare il tuo account Google:

Vai alla pagina dedicata per creare un account Google Inserisci nome, cognome, nome utente e password, quindi digita una seconda volta la parola di accesso scelta e clicca su “Avanti” per proseguire Digita il tuo numero di telefono per verificare l’identità e rendere più semplice il recupero dell’account, quindi clicca su “Avanti” Scrivi il codice SMS ricevuto al numero di telefono indicato e pigia su “Verifica” per confermare Inserisci un indirizzo email di recupero per proteggere al meglio l’account nel caso venga compromesso, dopodiché riporta la tua data di nascita e a quale sesso appartieni Clicca su “Avanti” per completare la creazione dell’account Accedi alla pagina iniziale di Gmail, www.google.com/gmail/ Inserisci il nome utente e la password dell’account Google appena creato per effettuare l’accesso

Importante: anziché creare un nuovo indirizzo Gmail, Google dà la possibilità di aprire un account Google impiegando un indirizzo email già in uso. Per farlo, è sufficiente cliccare sul link “Usa invece il mio indirizzo email corrente” posizionato sotto il campo “Nome utente”

Nota: durante la procedura guidata, Google ti chiederà se vuoi aggiungere anche il numero di telefono, così da associarlo all’account e usarlo come strumento di verifica dello stesso. Ricorda comunque che si tratta di una richiesta facoltativa, perciò puoi anche decidere di non condividere il tuo numero.

Creare account Google per scuola

Se sei un insegnante e desideri comunicare in modo flessibile con studenti e colleghi, hai la possibilità di creare un nuovo account Google per la scuola tramite la piattaforma Google Workspace for Education, gratuita per gli istituti idonei. Consulta questa pagina per assicurarti che l’istituto risponda ai requisiti previsti dal regolamento Google.

Ecco i passaggi da seguire per la creazione di un account per il tuo istituto scolastico:

Collegati alla pagina di benvenuto di Google Workspace for Education e leggi con attenzione le condizioni, quindi clicca su “Avanti” per proseguire Scrivi il nome dell’istituto e aggiungi un segno di spunta accanto alla tipologia di formazione offerta (“Istruzione primaria o secondaria” oppure “Istruzione superiore”), dopodiché seleziona “Avanti” per lo step successivo Inserisci l’url del sito web della scuola e il numero di studenti, poi seleziona “Avanti” Seleziona la nazione dove si trova l’istituto e indica il numero di telefono attraverso cui è possibile mettersi in contatto, quindi clicca di nuovo su “Avanti” Scrivi ora l’indirizzo fisico della scuola, compilando i campi “Indirizzo civico”, “Civico postale”, “Città” e “Provincia”, dopodiché seleziona “Avanti” per andare alla schermata successiva Digita il tuo nome e cognome, più un indirizzo email che usi di frequente per permettere al team di Google Workspace for Education di mettersi in contatto con te, fatto questo clicca ancora una volta su “Avanti” Clicca su “Sì, possiedo un dominio che posso utilizzare” se hai un dominio come .edu, se non ne hai uno seleziona l’opzione “No, ho bisogno di un dominio” Digita il nome di dominio sotto l’intestazione “Il nome del tuo dominio”, poi pigia su “Avanti” Completa la verifica della proprietà del dominio da parte del tuo istituto e segui le ultime istruzioni fornite da Google per portare a termine con successo la creazione dell’account

Importante: l’account appena creato ti dà diritto a usare Google Workspace for Education per un periodo di prova della durata di 30 giorni. Durante questo tempo avrai accesso a tutti gli strumenti della piattaforma, così da sperimentarne le potenzialità. Dall’altra parte, invece, Google completerà la procedura per la verifica dell’istituto. Poi, una volta superata l’idoneità, potrai iniziare a creare nuovi account anche per gli utenti inseriti all’interno della tua organizzazione.

Creare account Gmail per figlio

A tutti i genitori che hanno un figlio minorenne, Google offre la possibilità di creare un account Google valido anche per Gmail. Due le opzioni disponibili: la prima prevede la creazione di un nuovo account seguendo la procedura standard, che è quella descritta nel primo capitolo; la seconda, invece, l’utilizzo di Family Link, un’app di Big G che permette di controllare l’utilizzo dello smartphone da parte di un minore di 13 anni.

Ecco i passaggi da seguire per creare un account Google con Family Link:

Apri l’app Family Link dopo averla scaricata da Google Play Store o App Store Scorri le funzionalità dell’applicazione e pigia su “Inizia” per cominciare la configurazione del dispositivo Tocca il riquadro “Genitore” alla domanda “Chi utilizzerà questo telefono?” Fai tap su “Avanti”, non prima però di esserti assicurato di avere lo smartphone di tuo figlio a portata di mano Tocca “Sì, continua” per confermare di voler gestire un gruppo Famiglia Rispondi “No” alla domanda “Tuo figlio ha un Account Google?” Pigia su “Avanti” due volte consecutive per proseguire Inserisci il nome e cognome di tuo figlio nei campi omonimi, quindi tocca “Avanti” per lo step successivo Riporta la sua data di nascita e il genere Aggiungi un segno di spunta accanto a uno dei due indirizzi email elaborati in automatico da sistema, oppure scegli “Crea il tuo indirizzo Gmail” per creare un account con l’indirizzo scelto personalmente da te Digita il nome utente dell’indirizzo di posta elettronica, seguito dal dominio @gmail.com Segui le indicazioni successive fornite da Google per collegare il dispositivo di tuo figlio e l’account appena creato al gruppo Famiglia che ora gestisci

Conclusioni

La nostra guida su come creare un account Google, di conseguenza valido anche per Gmail, termina qui. Ci auguriamo di essere stati d’aiuto per risolvere il problema, restiamo comunque a disposizione per qualsiasi dubbio o domanda sull’argomento.

