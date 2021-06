Può capitare che dopo un po’ ci stanchiamo di un servizio e decidiamo di non usarlo più. Eh sì, può succedere anche con uno degli 8.756.745 (numero a caso) servizi di Google, come ad esempio Gmail.

In questo articolo, strano ma vero, ti spieghiamo come eliminare un account Gmail, lasciando immacolato invece il profilo di Google.

Alcune cose da sapere prima di eliminare Gmail

Non è che non ci fidiamo, però vogliamo assicurarci che tu sappia cosa comporti l’eliminazione di Gmail:

Tutte le email verranno cancellate (sì, tutte)

Non potrai più né inviare né ricevere email con il tuo indirizzo di posta elettronica

L’indirizzo che usavi non potrà più essere utilizzato da nessun altro utente nel mondo (nemmeno in Giappone)

L’account Google non verrà eliminato, a meno che non sia tu a volerlo

Se cambi idea dopo aver già cancellato il servizio potresti riuscire a tornarne in possesso, l’importante è che non trascorra molto tempo dall’eliminazione. Per riusare di nuovo Gmail con il tuo account prova a eseguire l’accesso da mail.google.com

Backup dati Gmail

Se pensi, o sai, che nella casella di posta elettronica ci sono email importanti, prima di cancellare l’account ti consigliamo di eseguire il backup dei dati. In questo modo potrai sempre avere a disposizione i messaggi e tutte le altre informazioni collegate al servizio di Google, anche dopo averlo eliminato.

Tutto chiaro? Perfetto: ora che sai a cosa stai andando incontro, accettandone le conseguenze, possiamo arrivare al nocciolo della questione. Lo faremo presentando una mini guida per ciascun dispositivo, dal momento che Gmail può trovarsi ovunque, “tecnologicamente” parlando.

Come eliminare un account Gmail da Android

Ecco la procedura per eliminare Gmail dal telefono Android:

Tocca “Impostazioni” (l’app con l’icona dell’ingranaggio) Fai uno scroll verso il basso, quindi pigia su “Google” Fai tap su “Gestisci il tuo account Google” (“Manage your Google Account”) Seleziona “Dati e personalizzazione” nel menu in alto Fai uno scroll verso il basso fino a trovare la sezione “Scarica o elimina i tuoi dati oppure stabilisci un piano per la loro gestione”, dopodiché tocca “Elimina un servizio o il tuo account” Pigia su “Elimina un servizio Google” Digita la password dell’account Google per verificare la tua identità Tocca su “Scarica i tuoi dati” se vuoi salvare una copia dei tuoi dati prima di proseguire Fai tap sull’icona del cestino accanto a Gmail per eliminare il servizio Segui le indicazioni automatiche su schermo mostrate da Google per completare la procedura

Come eliminare un account Gmail da iPhone

Questi, invece, i passaggi per cancellare Gmail dall’iPhone:

Apri l’app Gmail Tocca l’immagine del tuo profilo in alto a destra, quindi fai tap su “Gestisci il tuo account Google” Seleziona “Dati e personalizzazione” in alto Effettua uno scroll verso il basso fino a quando non trovi “Scarica o elimina i tuoi dati oppure stabilisci un piano per la loro gestione”, quindi seleziona “Elimina un servizio o il tuo account” Fai tap su “Elimina un servizio Google” Esegui il login all’account Google per confermare la tua identità Tocca su “Scarica i tuoi dati” per salvare una copia di tutte le informazioni collegate al servizio Seleziona l’icona del cestino posizionata accanto a Gmail per cominciare la procedura di eliminazione Segui le indicazioni mostrate su schermo per confermare la cancellazione del servizio di posta elettronica

Come eliminare un account Gmail dal PC

Spieghiamo ora cosa fare per eliminare Gmail dal computer:

Vai alla pagina myaccount.google.com per accedere all’account Google Clicca su “Dati e personalizzazione” nel menu posizionato sulla sinistra Sotto “Scarica o elimina i tuoi dati oppure stabilisci un piano per la loro gestione” seleziona “Elimina un servizio o il tuo account” Fai clic su “Elimina un servizio” Digita la password per eseguire il login all’account Google e confermare la tua identità Clicca sull’icona del cestino (“Elimina”) accanto a Gmail Segui le istruzioni della procedura guidata per confermare l’eliminazione

Conclusioni

La nostra guida su come eliminare l’account Gmail termina qui. Non hai trovato la soluzione che stavi cercando? Se volevi cancellare il servizio solo perché avevi dimenticato la parola di accesso, ti invitiamo alla lettura dell’approfondimento come recuperare la password Gmail.

E se dopo Gmail vuoi proseguire l’opera con il resto del profilo, ti consigliamo di leggere l’altro articolo dove spieghiamo come eliminare l’account Google.

