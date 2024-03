HONOR Magic6 Pro è uno smartphone Android di fascia alta presentato in Cina l’11 gennaio 2024 e annunciato il 25 febbraio 2024 per il mercato europeo.

Il portale DxOMark ha testato un’unità HONOR Magic6 Pro e ha formulato dei punteggi che sono elevati soprattutto per quanto riguarda il comparto foto/video e l’autonomia.

Tra i punti a favore il portale segnala un’eccellente qualità dell’immagine per tutti i tipi di fotografia, in particolare per gli interni.

Lo smartphone di punta di HONOR è eccellente anche per scattare ritratti di familiari e amici, con una messa a fuoco rapida e precisa e una buona resa della tonalità della pelle.

Massime prestazioni anche dello zoom, soprattutto negli scatti ultrawide, con immagini altamente dettagliate nella maggior parte delle gamme di zoom.

HONOR Magic6 Pro è il miglior cameraphone sul mercato

Per quanto riguarda i video HONOR Magic6 Pro offre un’esperienza complessivamente fluida nelle riprese all’aperto in condizioni di luce intensa ed eccellenti prestazioni di visualizzazione in tutti i casi d’uso. Eccellente anche il rendering per i video HDR in condizioni di scarsa illuminazione.

DxOMark ritiene impressionante la qualità complessiva della fotocamera frontale in ambito foto e video, con dettagli nitidi nelle foto di gruppo.

Altri punti a favore includono una eccellente registrazione e riproduzione in tutti i casi d’uso, riduzione del rumore del vento e prestazioni audio migliori della categoria, oltre all’ottima autonomia che dura più di tre giorni e mezzo con un utilizzo moderato e i tempi di ricarica rapidi sia via cavo che in modalità wireless.

Tra i punti meno convincenti il portale menziona alcune instabilità durante la ripresa di video, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione e con l’autofocus, uno spostamento immediato del colore quando si visualizza il contenuto dello schermo da un’angolazione, notevole distorsione nella riproduzione audio e una leggera distorsione nelle registrazioni di concerti ad alto volume, oltre a una stabilizzazione della fotocamera frontale incoerente durante la ripresa di video.

Qui sotto il link per l’acquisto sul sito ufficiale e utilizzando il nostro codice esclusivo ATUTTOANDROIDM6P avrete anche uno sconto di ben 300 euro.

Acquista HONOR Magic6 Pro su Hihonor.com