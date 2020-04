Come abbiamo avuto modo di notare dai risultati finanziari di Samsung relativi al Q1 2020, il colosso sud coreano non nasconde la profonda incertezza per quanto riguarda il mercato degli smartphone e delle TV durante il Q2 2020. Il motivo di tale incertezza è il Coronavirus, il quale potrebbe essere la causa di un importante frenata per quanto riguarda le vendite dei terminali Android di Samsung.

Calo drastico di smartphone e TV nel Q2

Ma non finisce qui: assieme a Samsung, anche LG sottolinea come nei prossimi tre mesi assisteremo ad un profondo declino delle vendite di smartphone e TV. Con un importante cambiamento del panorama economico in cui molti utenti hanno iniziato a lavorare da casa, i due colossi si aspettano una domanda piuttosto flebile per quanto riguarda smartphone e TV.

Di contro, Samsung non prevede un cambiamento significativo per quanto riguarda la richiesta di memorie per il mercato business (server) e per i PC in generale. Stessa cosa vale anche per LG dove il comparto monitor continuerà ad avere una domanda piuttosto importante. Come sottolinea Jong-min Lee, vice presidente del settore mobile di Samsung, “ci vorrà del tempo perché l’economia reale si riprenda realmente. È difficile per noi stimare quanto riguarda riduzione della domanda ci sarà durante il secondo trimestre“.

Smartphone 5G a basso prezzo accessibile

Ma è proprio in questi periodi di grande incertezza e crisi che le grandi realtà imprenditoriali fioriscono. Nonostante un quadro economico che definire problematico è un eufemismo, Samsung conferma che investirà ancora più energie per lo sviluppo di smartphone 5G a prezzi accessibili. Questo potrebbe permettere a Samsung di tamponare le attese perdite del Q2 2020 in attesa di una ripartenza dell’economia, dove ci si aspetta il ritorno di una domanda importante per smartphone 5G a prezzi contenuti.