Samsung, dopo aver pubblicato uno spaccato dei ricavi relativi al Q1 2020, quest’oggi svela in dettaglio le prestazioni ottenute dall’azienda durante il primo trimestre fiscale del 2020.

Il Q1 2020 non brilla

Come c’era da aspettarselo, Samsung dichiara una flessione piuttosto importante del fatturato totale rispetto al trimestre precedente. Il Q1 2020 si è chiuso con guadagni pari a 41 miliardi di euro, un calo del 7,6% rispetto al Q1 2019. Il risultato è stato minato da una prestazione non proprio eccellente della divisione “Display” e della divisione “Consumer Electronics”, in parte dovuta anche alle grandi problematiche scaturite dal Coronavirus. Crescono però del 5,6% le entrate rispetto all’anno precedente grazie ad una crescente domanda di componenti per il settore mobile e server.

Nonostante una leggera flessione delle entrate operative rispetto al trimestre precedente, rispetto all’anno passato Samsung sottolinea un leggero incremento di 150 milioni di euro merito anche di una corretta diversificazione dei prodotti nel settore dei pannelli OLED. Il lancio della gamma Samsung Galaxy S20 ha permesso all’azienda di registrare un aumento dei profitti, sebbene non si nasconde l’alta probabilità di registrare un declino delle entrate durante il prossimo trimestre per colpa del Coronavirus.

Considerando le incertezze del mercato in questo momento, la strategia di Samsung sembra essere quella di ottimizzare l’allocazione delle risorse nel breve periodo per reparti che riguardano ricerca e sviluppo, produzione, marketing, senza però trascurare l’avanzamento dei progetti che vedranno la luce in futuro. Ovviamente il 5G rimane un importante asset per l’azienda, che prevede di presentare nuovi dispositivi di fascia alta per rafforzare la leadership della compagnia in questo settore.

Sensore ISOCELL da 250 MP

Se il sensore da 108 MP presente su Samsung Galaxy S20 Ultra 5G vi sembra incredibile, ben presto l’azienda potrebbe rivoluzionare nuovamente il settore mobile con un nuovo sensore ISOCELL da 250 MP. Sebbene non ci siano informazioni dettagliate sulla qualità, la dimensione e le feature del sensore, probabilmente avrà una dimensione di 1 pollice il che richiederebbe a Samsung uno sforzo ingegneristico incredibile per riuscire a montarlo in uno smartphone.

Il sensore ISOCELL da 250 MP dovrebbe continuare ad utilizzare la tecnologia di pixel binning Nonacell che, lo ricordiamo, è in grado di unire 9 pixel in 1 per garantire una resa dei dettagli di altissimo livello anche in condizioni di luminosità non ottimali. Il sensore da 250 MP dovrebbe essere presentato nel 2021, ma confidiamo di scoprire qualche dettaglio in più già a partire dai prossimi mesi.

Processori a 5 nm nel Q2 2020

Samsung lavora allo sviluppo di processori con processo produttivo a 5 nm da ormai diversi anni. Nel corso del tempo è andata incontro a diverse difficoltà di sviluppo e, come si sa, il Coronavirus ha colpito durante anche la linea produttiva del colosso sud coreano. Come abbiamo visto all’interno dei risultati fiscali relativi al Q1 2020, l’azienda ha in programma di avviare la produzione di massa di chip a 5 nm a partire dal Q2 2020 utilizzando la tecnologia EUV (Extreme Ultraviolet).

Secondo alcune voci di corridoio l’azienda potrebbe iniziare a realizzare chip per Nvidia. La multinazionale americana ha in calendario il lancio della prossima generazione di GPU già durante quest’anno anche se, ovviamente, i piani potremmo mutare enormemente in relazione alla pandemia in corso. I chip a 5 nm saranno ovviamente alla base dei processori Exynos che troveranno posto all’interno dei prossimi smartphone di Samsung.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G “Cosmic White”

Infine, come spesso accade, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G in Cina può adesso contare sulla variante cromatica “Cosmic White“. La colorazione è simile all’esclusiva “Cloud White” presente in Sud Corea tramite alcuni particolari operatori telefonici, anche se la nuova colorazione può contare su un effetto gradiente molto particolare.

Considerando ciò che è avvenuto in passato anche con alcune varianti cromatiche dell’ex top di gamma, è molto probabile che Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Cosmic White rimarrà esclusiva dei soli clienti cinesi. A parte la colorazione, non sono evidenziate differenze con la versione “standard” del top di gamma di Samsung.

