Sembra proprio che Samsung voglia rinnovare la sua gamma di pieghevoli: dopo le ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy Fold 2 e Samsung Galaxy Fold Lite, ecco infatti che spuntano novità riguardanti Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Nuova colorazione per Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip è disponibile solo in versione 4G, come ormai dovreste sapere se ci seguite, ma le cose sono destinate presto a cambiare con l’arrivo della nuova variante 5G. Connettività a parte, quest’ultima sarà sostanzialmente identica all’attuale smartphone in commercio, se non per l’arrivo di un’inedita colorazione.

Come riportato da Sammobile, fonte notoriamente ben informata sul mondo Samsung, Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F707) arriverà con una nuova colorazione marrone (Brown), non disponibile sulla versione attuale, in aggiunta a quelle Black e Purple. Per il resto troveremo gli stessi 8-256 GB di memoria, lo stesso SoC Qualcomm Snapdragon 855+, lo stesso display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici e così via. Purtroppo non sappiamo quando il produttore abbia intenzione di rivelare il nuovo smartphone 5G, ma probabilmente non dovremo attendere troppo.

Potrebbe trattarsi della medesima colorazione pensata per Samsung Galaxy Fold 2, già protagonista di diverse interessanti indiscrezioni. Si tratterà di una variante cromatica studiata appositamente per la gamma di pieghevoli, oppure la vedremo anche sugli attesi Samsung Galaxy Note 20? Sareste disposti ad acquistare Samsung Galaxy Z Flip 5G in questa versione, o preferite colori più accesi? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso.

