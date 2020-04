Samsung Galaxy S20 Ultra 5G rappresenta la punta di diamante dell’offerta mobile di Samsung. Con un prezzo di listino pari a 1379 euro per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, gli utenti che acquistano questo dispositivo si aspettano il massimo delle prestazioni possibili sotto tutti i punti di vista.

Questo comporta che, ogni piccolo problema, ogni passo falso o bug, come ad esempio quello della tinta verde del display corretto due giorni fa, riceve sempre una particolare attenzione da parte degli utenti ed anche degli addetti ai lavori.

Vetro della fotocamera rotto senza motivo

In queste ore crescono i post sul forum ufficiale di Samsung in cui diversi utenti lamentando un grave problema che affligge il vetro della fotocamera posteriore di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Infatti, come potete notare dalle immagini qui in basso, diversi utenti lamentano la rottura del display protettivo del comporto fotografico senza alcun motivo apparente.

C’è chi dichiara di essersi svegliato e aver notato la crepa nel vetro, chi invece ha scoperto le crepe sul vetro dopo aver sollevato il terminale dalla basetta di ricarica wireless. Tutti, indistintamente, sottolineano che il terminale non è mai caduto né ha subito urti nell’area limitrofa al comparto fotografico.

Secondo alcuni potrebbe trattarsi di un problema di progettazione che, non si sa ancora bene per quale motivo, comporta la formazione di crepe o veri e propri fori sul vetro della fotocamera posteriore. Da parte sua Samsung non sembra aver rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma è abbastanza plausibile che sia già a conoscenza del problema e che stia valutando come muoversi in tal senso.

Dal canto nostro il sample di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G che abbiamo in redazione non presenta crepe, fori o qualsivoglia danno al vetro della fotocamera posteriore. In attesa di scoprire qualcosa in più su questo particolare problema, chiediamo a chi possiede lo smartphone di Samsung di farci sapere nei commenti se ha avuto problemi simili.

