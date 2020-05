Il mercato delle repliche non conosce crisi o giorni di chiusura. Sul web è molto semplice acquistare copie più o meno perfette di un gran numero di dispositivi, compresi gli smartphone. Questo genere di prodotti sono piuttosto comuni e popolari, soprattutto fra chi è alla ricerca di un device con un design simile ad un vero top di gamma ma con un prezzo decisamente inferiore rispetto al dispositivo originale.

Design copiato in tutto e per tutto

Il design degli smartphone presenti in alcuni brevetti fanno riferimento alle repliche di Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G e Samsung Galaxy Z Flip. L’intera gamma di smartphone di fascia premium svelata da Samsung lo scorso febbraio, è stata presa come spunto per una serie di repliche che copiano quasi interamente l’aspetto dei sopracitati modelli.

Questi, pubblicati dal WIPO (World Intellectual Property Organization), sono stati realizzati dall’azienda Geosum International Global Investments Grup di Madrid assieme al partner commerciale Butterfly Global Investments Company delle Seychelles.

I modelli Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G presenti nel brevetto mostrano la porzione posteriore dei terminali – è ben visibile il logo Butterfly al posto di quello di Samsung -, mentre quello del Samsung Galaxy Z Flip lo inquadra frontalmente. Il design di queste repliche è stato presentato all’ente brevetti due giorni prima dell’annuncio ufficiale di Samsung, di fatto facendo riferimento ai numerosi leak che nelle settimane precedenti avevano già svelato il design ufficiale degli smartphone.

Indubbiamente Samsung avrebbe molto da perderci dal punto di vista economico per colpa di queste imitazioni, ma potrebbe anche decidere di fare causa alla compagnia per bloccarne l’eventuale vendita. C’è però da considerare anche come le varie leggi riguardanti le proprietà intellettuali differiscano da paese a paese, rendendo il tutto più complicato.

Il nostro consiglio è quello di non acquistare mai repliche di prodotti originali, anche se offerti a prezzi molto allettanti. Tutti gli smartphone vanno incontro ad un calo fisiologico del loro prezzo, pertanto se volete risparmiare non vi basta altro che aspettare qualche mese per possedere un vero top di gamma Samsung, con tanto di garanzia e supporto clienti.

