Samsung Galaxy A90 5G, presentato qualche mese fa ad IFA 2019, è finalmente disponibile all’acquisto in Italia o meglio, lo sarà molto presto: lo smartphone è infatti acquistabile da Amazon, con disponibilità dal 15 maggio 2020.

Samsung Galaxy A90 5G è il primo smartphone Samsung della gamma Galaxy A a supportare la nuova rete 5G; si tratta di uno smartphone che si posiziona tra la fascia media e quella alta, con alcuni compromessi coniugati ad alcuni punti di forza che si trovano spesso solo su dispositivi di primo livello.

Come detto, Samsung Galaxy A90 5G è acquistabile su Amazon ufficialmente in Italia già da ora, con disponibilità (e quindi spedizioni) dal 15 maggio prossimo; per portarselo a casa, però, sarà necessario spendere una bella cifra: parliamo di oltre 940 Euro per la configurazione 6/128 GB.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy A90 5G dispone di un display SuperAMOLED con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) di tipo Infinity U, una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 855, con CPU octa core e GPU Adreno 640, affiancata da 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna; presenti 3 fotocamere posteriori (sensore principale da 48 megapixel con apertura f/2.0, sensore ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2 e lente da 123 gradi e sensore da 5 megapixel per la misurazione della profondità di campo), un modem 5G NSA (Non Standalone) e una batteria da 4500 mAh.

Grazie a Rocco per la segnalazione