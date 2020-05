Sembra che Samsung stia sfruttando l’opportunità per iniziare a sviluppare due nuovi smartphone della serie Galaxy M per il mercato indiano, dove il governo ha recentemente allentato le alcune restrizioni causa Coronavirus, inoltre il display con frequenza di aggiornamento variabile di Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 potrebbe offrire un vantaggio energetico importante.

Samsung Galaxy M51 e Galaxy M31s

Un paio di mesi fa, i render di Galaxy M51 erano trapelati online, tuttavia si tratterà probabilmente un Galaxy A51 rinominato con alcune modifiche hardware e di design, come una batteria più capiente, come accadde per il Galaxy M30 dell’anno scorso che ha condiviso molte delle sue funzionalità con il Galaxy A50.

Al momento non abbiamo informazioni tecniche su questi due smartphone, ma sarebbero in fase di sviluppo con 128 GB di spazio di archiviazione, con una variante da 64 GB che potrebbe essere presentata in seguito, più probabile per il Galaxy M31s.

Tecnologia backplane LTPO per Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2

Secondo un nuovo leak condiviso da Ross Young su Twitter, Samsung si sta preparando ad aggiungere la tecnologia backplane LTPO ai suoi top di gamma Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 che permetterà una frequenza di aggiornamento variabile al display AMOLED e migliorerà la durata della batteria tra il 15% e il 20%.

Questa soluzione, che potrebbe dare al colosso sudcoreano un vantaggio tecnologico su Apple, consentirebbe tecnicamente ai display Samsung di funzionare a 1 Hz quando è attiva la modalità Always On e fino a 120 Hz quando sono in esecuzione i giochi.

Schermi e proporzioni superiori per Samsung Galaxy Note 20

Secondo la fonte, il Galaxy Note 20 avrà un display da 6,42 pollici, mentre il Galaxy Note 20+ vanta un pannello da 6,87 pollici, ma sembra che il modello base avrà una risoluzione di 2345×1084 pixel con un formato 19,5:9.

Come l’anno scorso, il modello Galaxy Note 20+ che sarà presentato ad agosto avrà una risoluzione superiore rispetto alla variante base, ossia di 3096×1444 pixel, e avrà un formato 19,3:9.

Samsung Galaxy Note 20, Note 20+ e Galaxy Fold 2 presenteranno la tecnologia backplane LTPO che potrebbe fornire un importante vantaggio energetico grazie alla frequenza di aggiornamento variabile che rende questi display di gran lunga superiori ai pannelli a 120 Hz impiegati dalla gamma Galaxy S20.

