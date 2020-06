Nell’ultimo anno i rapporti tra il governo statunitense e Huawei sono stati piuttosto tesi e il ban commerciale inflitto al produttore cinese ha reso la vita di quest’ultimo sempre più complicata ma le ultime notizie sembrano aprire alla possibilità di una risoluzione della crisi non troppo lontana.

Stando a quanto riportato da Reuters, infatti, il governo USA avrebbe deciso di allentare un po’ le restrizioni su Huawei, consentendo a quest’ultima di lavorare con le aziende statunitensi sugli standard 5G.

In pratica, tale decisione aprirebbe le porte a Huawei per condividere le sue competenze quando si tratta di connettività 5G mentre al momento non pare vi siano novità in vista per quanto riguarda il settore degli smartphone.

Si tratta, ad ogni modo, di un passo nella direzione giusta: un riavvicinamento tra Huawei e Amministrazione Trump potrebbe non essere più così lontano.

Huawei e Samsung potrebbero collaborare nel settore 5G

E sempre a proposito del colosso cinese, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico una partnership con Samsung non sarebbe più così impensabile.

Pare, infatti, che Samsung abbia deciso di realizzare una linea di produzione di chip wireless a 7 nm che fa a meno delle componenti statunitensi, superando così il ban commerciale USA ai danni di Huawei.

Gli scenari che si possono aprire ancora sono incerti ma Samsung potrebbe sfruttare la situazione per conquistare nuove fette di mercato e sopperire alla necessità del colosso cinese di chip “liberi” dall’influenza statunitense.