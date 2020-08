Le anticipazioni della stessa Google sui Pixel 5 e Pixel 4a 5G di qualche ora fa pare abbiano dato fuoco alle polveri. A parlare tramite Twitter è l’analista Ross Young, secondo cui almeno uno dei due smartphone avrà un enorme display da 6,67 pollici.

Prima però è meglio fare un piccolo passo indietro sulle parole di Big G, che ha anticipato come Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G arriveranno in autunno ma solo in alcuni Paesi tra i quali, purtroppo non figura l’Italia. Google ha pure fornito un’informazione scottante, una di quelle su cui le indiscrezioni possono inseguirsi settimane o persino mesi: il medio di gamma con la G sul retro costerà 499 dollari.

Esistono pochi dubbi sul fatto che entrambi possano fare affidamento sullo Snapdragon 765G che ha già mostrato le sue qualità su OnePlus Nord (qui la recensione), mentre a questo punto ne sorgono di nuovi sulla diagonale dei rispettivi schermi. In passato erano giunte delle voci secondo cui Google Pixel 5 ne avrebbe avuto uno da 5,8 pollici mentre Google Pixel 4a 5G uno da 6,1″.

And it is 120Hz! — Ross Young (@DSCCRoss) August 4, 2020

Lo stesso Young aggiunge che la produzione del pannello da 6,67 pollici è stata affidata a Samsung e a BOE, e che lo stesso supporterà una frequenza di aggiornamento da ben 120 Hz: se le anticipazioni fossero fondate sarebbe improbabile che con appena 499 dollari Google possa dare un display così performante…

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 4a