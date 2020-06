Recensione Huawei P40 LIte 5G – Insieme allo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, di cui abbiamo già fatto la recensione, questo Huawei P40 Lite 5G ha il compito di diffondere maggiormente la connettività di quinta generazione, sdoganando di fatto tale tecnologia in una fascia di prezzo mai vista prima: tra i 300 e i 400 Euro, ovvero la fascia medio-bassa del mercato.

Questa però è l’unica cosa che accomuna i due smartphone appena citati, sono molte infatti le differenze. Vediamo in questa recensione di Huawei P40 Lite 5G cosa ha da offrire questo smartphone che, allerta spoiler, nulla ha a che vedere con Huawei P40 Lite (recensione) oltre, ovviamente, all’assenza dei servizi e delle applicazioni di Google.

Video recensione di Huawei P40 Lite 5G

in arrivo…

Design & Ergonomia

Dopo Huawei P40 Lite e Huawei P40 Lite E, questo è il terzo modello di una famiglia che, storicamente, è sempre stata ben applaudita dal mercato. Con Huawei P40 Lite 5G, la casa cinese sta infatti puntando a quegli utenti che desiderano avere uno smartphone Android compatibile con le reti di quinta generazione, e che al tempo stesso non sia troppo costoso.

Visti frontalmente Huawei P40 Lite 5G e Huawei P40 Lite sono quasi indistinguibili. C’è il medesimo foro per la fotocamera frontale in alto sulla sinistra e un’ottimizzazione delle cornici notevole, col solo mento inferiore più spesso rispetto agli altri bordi, causato dalla tecnologia LCD del display. Voltandolo, il discorso cambia perché al posto del modulo fotocamere squadrato, il modello 5G mette tutti e quattro i suoi sensori in fila, posizionati in verticale, posti a sinistra.

Sul retro invece i materiali lo rendono più gradevole: seppur le colorazioni siano le stesse il materiale della cover posteriore è vetro, con piacevoli effetti di luce, mentre il frame in alluminio satinato.

Per quanto riguarda le dimensioni invece, crescono ma non di molto causa la diagonale del display di uno 0,1″ maggiore: 162,3 mm di altezza, 75 mm di larghezza e 8,5 mm di spessore per un peso di 189 grammi.

Huawei P40 Lite 5G è dotato infatti di uno schermo LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), curvatura dei bordi 2,5D e un foro nell’angolo alto a sinistra. Pre-applicata troverete una pellicola di discreta fattura, tipica per il brand cinese, così da evitare possibili graffi nei primi giorni di utilizzo.

Funzionalità

Il software di Huawei P40 Lite 5G è Android 10 con interfaccia grafica EMUI 10.1 e niente servizi di Google. Al loro posto ci sono però i Huawei Mobile Services, ovvero un set applicazioni che conoscete già se avete posseduto uno smartphone della casa in quanto pre-installati su tutti i suoi prodotti: l’applicazione AppGallery che sostituisce il Play Store, Huawei Video in sostituzione di Play Video, Huawei Musica in sostituzione di YouTube Music e via dicendo. Il set di applicazioni è ovviamente completo fin dal primo avvio ma, per installare nuove applicazioni, potete avvalervi sia di AppGallery oppure di TrovApp che ne completa l’esperienza.

L’assenza delle Applicazioni Google e dei relativi servizi comporta l’avere una certa consapevolezza quando lo si va ad acquistare. Si tratta di uno smartphone indubbiamente meno pronto di altri ma al tempo stesso comunque utilizzabile in quasi qualsiasi contesto. Al momento le applicazioni più rare su AppGallery sono quelle bancarie (abbiamo chiesto proprio a Huawei quando arriveranno e dovrebbero esserci novità a breve) e quelle che integrano le mappe di Google, come ad esempio alcuni servizi di car sharing o di food delivery. Quando mancano le applicazioni ufficiali si può sopperire attraverso i relativi siti web. Anche l’applicazione di YouTube è assente ma oltre a poter navigarci attraverso il sito web esistono alcune applicazioni alternative (una di queste presenti sull’Amazon App Store, che è un altro store di applicazioni del colosso americano).

Tale situazione, causata dall’amministrazione USA col blocco commerciale, la si può vedere sotto due punti di vista: il primo è quello di un prodotto meno completo rispetto ad altri, il secondo, più ottimistico, è la nascita di un nuovo ecosistema che si presenta sul mercato come alternativa alle soluzioni di Google e di Apple. Di fatto al primo avvio non sarete obbligati ad effettuare alcun login o registrazione su Google e, in alternativa, potrete decidere di creare un Huawei ID che, come l’account Gmail o l’Apple ID, diventa il fulcro dei vostri dati personali. Col Huawei ID potete attivare servizi come “Trova il mio telefono” oppure il backup/ripristino dei dati personali per quando si cambia o resetta lo smartphone.

Il sistema operativo tuttavia resta Android e quindi il passaggio dal vecchio dispositivo a questo Huawei P40 Lite 5G è relativamente facile grazie all’applicazione PhoneClone che si occupa di trasferaire i dati senza bisogno di cavi. Si può fare un ripristino completo di applicazioni e dati personali così da evitare di dover cercare e scaricare le proprie applicazioni preferite. Proprio per l’assenza dei servizi di Google alcune di queste potrebbero non funzionare.

Le impostazioni sono al solito ricche di funzionalità come la sezione temi tramite il quale poter personalizzare ampiamente il sistema, dallo sfondo alle icone passando per l’always-on-display. In display è possibile attivare la modalità scura, regolare la risoluzione dello schermo, la dimensione del testo, di zoom ed il refresh rate del display, mentre in batteria scegliere una delle varie modalità di risparmio energetico.

Prestazioni

Sotto il cofano c’è un chipset Kirin 820 5G, un SOC che dispone di una CPU octa core a 2.36 GHz di clock massimo, una GPU ARM Mali-G57MP6 e una NPU. A corredo troviamo poi 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna.

Lato sensori e connettività, Huawei P40 Lite 5G vanta una dotazione standard con il plus del supporto al 5G (SA/NSA); ecco tutto: dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, una porta jack audio da 3,5 mm e una porta USB di tipo C.

È presente anche il sensore di impronte digitali ma, data la tecnologia del display, è posto sul lato destra e funge anche da pulsante accensione / spegnimento alla pressione.

Nel complesso un hardware di buona fattura che offre fluidità e prestazioni. Quello che serve anche per utilizzare questo semplice trucco per avere le app e i servizi di Google attraverso una macchina virtuale.

Fotocamera

Sono quattro i sensori che completano il comparto fotografico di Huawei P40 Lite 5G, un set ovviamente più in linea con la fascia di prezzo rispetto ai fratelli più piccoli che sono più economici:

64 megapixel, f/1.8, 26 mm (Grandangolare), PDAF;

8 megapixel, f/2.4, 17 mm (Ultra grandangolare);

2 megapixel, f/2.4, (macro);

2 megapixel, f/2.4, (sensore di profondità).

La qualità degli scatti è in media sulla fascia di prezzo ma non è nulla di eccezionale. Di giorno le foto sono di buona fattura mentre di notte, o in ambienti poco illuminati, viene in soccorso la modalità Notte che, al solito per Huawei, riesce a fare dei piccoli miracoli. Non spicca particolarmente ma fa il suo. Nei video invece così e così: molto buona la stabilizzazione e la messa a fuoco, rapida, mentre ha difficoltà nel gestire i contrasti di luce.

Previous Next Fullscreen

Batteria & Autonomia

La batteria di Huawei P40 Lite 5G è da 4000 mAh e questo punto rappresenta il classico cavallo di battaglia degli smartphone Huawei. Vuoi per un’estrema ottimizzazione del software, vuoi per l’assenza delle applicazioni di Google, il risultato che offre è quasi sorprendente riuscendo a coprire, anche con connettività 5G, oltre le 6 ore di display acceso nell’arco della giornata.

In conclusione

Huawei P40 Lite 5G è uno smartphone nel complesso valido, al netto ovviamente della mancanza della applicazioni e dei servizi di Google. In generale ci sentiamo di promuoverlo e ad oggi rappresenta l’unica alternativa allo Xiaomi Mi 10 Lite 5G se si cerca uno smartphone con connettività di quinta generazione a un prezzo più popolare. Smartphone, quest’ultimo, migliore e più consigliabile sia per alcune specifiche tecniche (come il display Amoled), sia per il prezzo.

Huawei P40 Lite 5G è disponibile infatti al prezzo di listino di 399 Euro mentre l’avversario Xiaomi si trova ormai a cifre ancor più accessibili, poco sotto i 350 Euro. Fra i due potete preferire lo smartphone di Huawei se cercate un prodotto con un’autonomia più a lunga durata.