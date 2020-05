Realme X2 Pro è uno smartphone decisamente interessante, merito soprattutto di una scheda tecnica equilibrata ed un prezzo molto accattivante – lo era già al prezzo di lancio a 399 euro a dir la verità. La compagnia cinese ha appena annunciato il programma long-term beta della Realme per il sopracitato smartphone.

Android 11 beta per Realme X2 Pro

Il programma, come è facilmente intuibile, ha lo scopo di permettere agli utenti di poter entrare a conoscenza e provare nuove feature per Realme UI durante il loro stesso sviluppo, e ovviamente prima che queste vengano rilasciate nel canale stable. La strategia di Realme è quella di suddividere il programma in due fasi:

closed beta; accesso anticipato alla beta di Android 11.

Gli utenti che faranno parte di questo particolare gruppo di testing saranno anche i primi a ricevere in esclusiva i permessi per scaricare in anticipo Android 11, un buon compromesso considerando la possibilità di poter mettere le mani sulla prossima major release di Android.

Come partecipare alla beta

La compagnia è attualmente alla ricerca di 100 utenti per la fase di beta testing su Realme X2 Pro, i quali potranno fare richiesta seguendo questi semplici passi:

scrivere un post di risposta sulla community;

compilare il form.

Realme, entro il prossimo 18 maggio, sceglierà i 100 fortunati utenti prendendo in considerazione la qualità degli interventi lasciati all’interno della community e in base a quanto indicato durante la compilazione del form. Una volta avviato il programma di beta avrà la durata di più o meno un anno.

