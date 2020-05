In queste ore sta facendo molto discutere una discussione su Reddit in cui un utente sottolinea come OnePlus integri del bloatware all’interno dei propri smartphone. Nello specifico, contraddicendo una regola sbandierata ai quattro venti diverse volte, il colosso cinese integra Netflix e Facebook all’interno dei suoi smartphone, senza che l’utente ne sia consapevole a priori.

Tramite il programma IDEAS lanciato per migliorare OxygenOS attraverso i feedback e le idee condivide dalla propria community, si era avanzata l’idea di lasciare all’utente la possibilità di scegliere quali applicazioni installare durante la fase iniziale di setup dello smartphone.

Il team di OnePlus ha bocciato l’idea sottolineando che applicazioni come la calcolatrice, la sveglia e la galleria fotografica rappresentino componenti essenziali dell’OS e che pertanto non possono essere rimosse. Venendo però a Netflix e Facebook, l’azienda ha dichiarato quanto segue:

“Queste app vengono introdotte dal team OnePlus dopo diversi round di revisione basati sulla popolarità e sull’utilizzo tra i nostri utenti, come Netflix – per migliorare la riproduzione HDR – e Facebook – per una maggiore efficienza della batteria.“

Numerosi utenti, delusi della risposta rilasciata dall’azienda, hanno di fatto accusato OnePlus di venir meno alla propria parola installando bloatware all’interno dei propri smartphone.

Bloatware sugli smartphone OnePlus?

Facendo dei test incrociati con i terminali OnePlus presenti in redazione, abbiamo notato che anche OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro escono di fabbrica con Facebook e Netflix già pre-installati. Cercando di disinstallare le due applicazioni siamo incappati in due situazioni piuttosto singolari:

Facebook può essere completamente disinstallato ma solo tappando a lungo l’icona, selezionando “informazioni” e da lì “disinstalla” dalla schermata dell’app;

ma solo tappando a lungo l’icona, selezionando “informazioni” e da lì “disinstalla” dalla schermata dell’app; Netflix, invece, non può essere disinstallata ma solo disattivata, nemmeno dalla schermata “informazioni” dell’applicazione.

Si tratta veramente di bloatware? Secondo noi, in questo caso, si tratta di un termine improprio. Per estensione potremmo considerare anche bloatware le applicazioni Microsoft pre-installate all’interno degli smartphone Samsung, cosa che effettivamente non sono.

A nostro avviso i bloatware sono applicazioni ben diverse, come quelle di dubbia utilità pensate per scannerizzare la memoria del telefono al fine di migliorarne le prestazioni – lo fanno per davvero?. Questo però non esclude che, anche noi, come tanti altri utenti, gradiremo avere pieno controllo dei nostri smartphone.

Che ne pensate di tutto ciò? Secondo voi si tratta di bloatware? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

